«Аяз — мошенник». Потерпевшая рассказала о задержанном блогере Шабутдинове
Очень много людей пострадали от действий блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом «360» рассказала одна из потерпевших, по заявлению которой задержали бизнес-коуча.
Женщина назвала Шабутдинова мошенником, который якобы предлагает людям зарабатывать деньги. Она добавила, что судится с ним около трех лет.
«Суд полон потерпевших, уже устали судиться с Аязом, постоянно гражданско-правовые иски принимать. <…> Аяз - мошенник. <…> Есть люди, которые смогли найти деньги на подачу в суд, адвокатов, а есть те, которые не смогли найти деньги, пошли банкротиться или, не знаю, „вышли из окна“. Я не знаю, разные случаи были», - добавила женщина.
Она сообщила, что сейчас едет на очную ставку с блогером.
«У меня сегодня с ним будет очное, сотрудники полиции мне его, сладенького, сейчас притащат. <…> Сейчас мы ему там устроим», - сказала потерпевшая.
Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, что этого момента ждали очень долгое время. Она назвала Шабутдинова одним из самых крупных инфомошенников в России.