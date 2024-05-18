18 мая 2024, 10:23

Авторское общество подало в суд на организатора шоу Егора Крида

Global Look Press
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На организатора шоу певца Егора Крида подали в суд. Российское авторское общество намерено взыскать с ООО «Твой концерт» 320 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в 2023 году организатор концерта Крида в Архангельске не оформил документы.

Перед выступлением певцу должны были предоставить на подпись бумаги, подтверждающие, что авторские права на его песни принадлежат ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «С.Б.А. Мьюзик паблишинг». Однако Крид не получил таких документов и не подписал их.

Сейчас регулятор по авторским правам намерен через суд взыскать с организаторов 320 тысяч рублей.

До этого Крид отсудил у ООО «Твой концерт» 12,1 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору. Позже последние смогли снизить сумму иска до трех миллионов рублей.

Суд Концерты Музыка Егор Крид
18 мая 2024, 10:46
Подольская поделилась фото с Владимиром Пресняковым
Global Look Press
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Певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков посетили премию телеканала RU TV. В своем Instagram* артистка поделилась с подписчиками фото с праздничного мероприятия.

«В Москве состоялось красивое, веселое, уютное препати премии RU TV. Была рада увидеть и обнять своих друзей и коллег, было так тепло», - написала она.

Артистка позировала в красной асимметричной блузе Jacquemus и такого же оттенка длинной юбке из кожи. Образ она дополнила красными босоножками на низком каблуке, золотыми серьгами и сумочкой от Jacquemus. Пресняков был одет в элегантный черный костюм.

Фанаты в комментариях под постом одарили пару комплиментами, отметив красоту супругов. Также поклонники подчеркнули, что Подольская в последнее время «расцвела».

На днях певец и композитор Владимир Пресняков сообщил о большом желании выступить на рок-фестивале «Нашествие». Однако исполнить задуманное может помешать техническая составляющая.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Шоу-бизнес
18 мая 2024, 10:08
Катя Жужа родила четвертого ребенка в США
Freepik
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Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная под псевдонимом Катя Жужа, в четвертый раз стала матерью. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками новостью о пополнении в семье.

«Добро пожаловать в нашу семью!» - написала 36-летняя блогер.

Ребенок появился на свет в американской клинике. Жужа не уточнила ни пол, ни имя новорожденного. Бывшая звезда телестройки до последнего старалась не афишировать свою беременность, но на значительном сроке все же рассказала о будущем прибавлении в семье.

Жужа уже воспитывает дочь Николь от прошлых отношений, а также сыновей Макса и Алекса от автогонщика Артема Маркелова, с которым они сейчас вместе.

Поклонники поздравили пару и пожелали семье счастья.

«Катя, очень рады за вас!», «Боже, какие вы красивые» Молодцы!», «Здоровья и счастья вам!» - написали подписчики.

На днях ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева родила второго ребенка. Выписавшись из роддома, она разместила в соцсетях ролик с новорожденным, а также рассказала, что сына назвали Романом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Роддома Блогеры Шоу Дом-2
18 мая 2024, 09:51
Умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен
Global Look Press
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Не стало американского актера Дэбни Коулмена. Он умер на 93-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg.

Дочь артиста Куинси Коулмен рассказала журналистам, что отец скончался 16 мая в своем доме в Санта-Монике, не уточнив причины смерти.

Дэбни Уортон Коулмен родился в Остине, штат Техас. В 1949 году начал обучение в Военном институте Вирджинии. Затем поступил в университет Техаса, где изучал право. Коулмен два раза был женат, у него четверо детей.

На счету Коулмена такие известные киноработы, как «С девяти до пяти», «Тутси», «Военные игры» и «Поклялся молчать».

Осенью 2014 года актер удостоился звезды на голливудской «Аллее славы».

Болезни Кино Актеры
18 мая 2024, 06:02
Дочь Заворотнюк поделилась откровенным фото в купальнике на яхте
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала фото в купальнике. Снимок девушка опубликовала в соцсети Instagram*.

Анна позировала на яхте, позади нее видно морскую гладь. Девушка была в слитном купальнике черного цвета с белыми полосами на декольте, темных очках и с распущенными волосами. На шее у дочери артистки был темный чокер с декоративным элементом в виде цветка.

Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк тайно обручилась. В микроблоге она рассказала, что встречалась с мужчиной восемь лет, а в 2022 году они расписались. При этом девушка не стала раскрывать имя избранника. Только призналась, что познакомилась с ним в Нью-Йорке.

Заворотнюк младшая объяснила, что внешность возлюбленного напоминает ей актера Райана Гослинга. Этого канадского артиста она считает идеалом мужской красоты.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Соцсети Анастасия Заворотнюк

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