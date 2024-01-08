Автоинспекторы задержали солиста группы RASA в Москве

По данным издания, 30-летний Виктор Поплеев, находясь за рулем автомобиля марки Porsche Macan, ехал на большой скорости по Зеленограду. В Савелкинском проезде его остановил экипаж ДПС. Это не понравилось артисту. Он нахамил полицейским, оправдывая свое поведение опозданием на выступление.

В результате против певца составили протокол и выписали штраф, а также потребовали снять тонировку. Если за три месяца Поплеев не очистит окна от пленки, его смогут арестовать за неповиновение распоряжению полиции.

На днях столичные блогеры устроили новогодний дрифт в Южном Бутове. Украшенные гирляндами автомобили проехали по улицам юго-западного района Москвы.