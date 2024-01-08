08 января 2024, 17:05

Автоинспекторы задержали солиста группы RASA в Москве

РИА «Новости»
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В Зеленоградском округе Москвы сотрудники ГИБДД задержали солиста группы RASA. Его могут отправить в изолятор на 15 суток, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, 30-летний Виктор Поплеев, находясь за рулем автомобиля марки Porsche Macan, ехал на большой скорости по Зеленограду. В Савелкинском проезде его остановил экипаж ДПС. Это не понравилось артисту. Он нахамил полицейским, оправдывая свое поведение опозданием на выступление.

В результате против певца составили протокол и выписали штраф, а также потребовали снять тонировку. Если за три месяца Поплеев не очистит окна от пленки, его смогут арестовать за неповиновение распоряжению полиции.

На днях столичные блогеры устроили новогодний дрифт в Южном Бутове. Украшенные гирляндами автомобили проехали по улицам юго-западного района Москвы.

Штрафы ГИБДД Машины Москва
08 января 2024, 13:38
Киркоров передаст гонорар за «Новогоднюю Маску» пострадавшим жителям Белгорода
РИА «Новости»
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Народный артист России Филипп Киркоров передаст гонорар за участие в проекте «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, пострадавшим от удара со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом певец сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте „Новогодняя Маска“ на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», - написал артист.

Ранее стало известно, что Киркорова убрали из шоу «Рождество с Григорием Лепсом» на Первом канале. Концерт с участием звезды записали еще 24 декабря. Артиста стали «вырезать» из новогодних эфиров после его участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

В конце 2023 года Киркоров публично извинился за появление на мероприятии. Он отметил, что зашел на вечеринку на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом наряд Киркорова соответствовал теме мероприятия.

Филипп Киркоров Концерты Соцсети Блогеры Россия
08 января 2024, 03:42
«Заставили голодать Росконцерт». Макаревич рассказал, как проучил советскую власть
РИА «Новости»
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Певец Андрей Макаревич* заявил, что группа «Машина времени» приносила государству не меньше денег, чем завод, а Росконцерт держался на сборах группы. Об этом уехавший в Израиль музыкант рассказал в эфире Youtube-шоу «Честное слово».

«Без ложной скромности скажу, что на наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей», - заявил Макаревич*.

По его словам, после разгромной статьи в «Комсомольской правде» 1983 года «Рагу из синей птицы», группа устроила забастовку - три месяца не выступала. В это время музыкантам якобы звонили и сообщали, что Росконцерт «голодает».

Ранее стало известно, что Александр Градский обвинял Макаревича* в присвоении чужого труда. Музыкант говорил, что лидер «Машины времени» перетянул все одеяло на себя и присвоил себе то, что делала команда. Об этом рассказал близций друг Градского журналист Евгений Додолев.

*признан Минюстом России иностранным агентом.

Израиль Песни Россия Музыка
08 января 2024, 03:02
Умерла мать Натальи Штурм
РИА «Новости»
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Певица Наталья Штурм сообщила о недавней смерти матери в личном блоге в социальных сетях. Артистка выложила видео, на котором поделилась своей утратой с поклонниками.

«Надо дышать, дышать… Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее… Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», - сказала она Исполнительница не стала раскрывать причину смерти матери. Женщина ушла из жизни в четверг, 4 января. Елена Константиновна отметила 90-летний юбилей прошлым летом.

В комментариях к посту слова поддержки в адрес Штурм выразил певец Прохор Шаляпин.

«Мои глубокие соболезнования. Мама - это святое. Тут все слова лишние», - написал выпускник «Фабрики звезд».

В декабре певице пришлось пережить неприятную ситуацию. Она получила травму головы после того, как ее выбросили из автомобиля на Красноармейской улице в Москве. Наталью Штурм госпитализировали, в больнице у нее диагностировали гематому. Авария произошла, когда певица выходила из двора.

Больницы Музыка Москва
08 января 2024, 02:43
Садальский рассказал, как Михалков помог семье Рязанова
РИА «Новости»
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Режиссер Никита Михалков поспособствовал захоронению своего коллеги по киноцеху Эльдара Рязанова на Новодевичьем кладбище, несмотря на разногласия. Об этом в своем Telegram-канале заявил актер Станислав Садальский.

Он напомнил, что во время болезни Рязанов отказывался принимать от Михалкова помощь. Однако вскоре после смерти режиссера его супруга Эмма обратилась именно к его сопернику, благодаря чему Рязанов получил место захоронения.

Садальский заявил, что таким образом жена нарушила завещание мужа, который хотел быть похоронен вместе со своей первой супругой Ниной. По словам актера, Рязанов успел придумать памятник для совместной могилы. Поступок Эммы Садальский назвал «верхом лицемерия».

Сам Михалков, несмотря на помощь Рязанову, не воздерживался от критики в адрес режиссера. В частности, он отказался называть его картины «настоящим кино».

Ранее порции критики от Михалкова удостоился и актер Олег Меньшиков. Режиссер обвинил его в отказе от главной роли в картине «12» и уходе со съемок второй части фильма «Утомленные солнцем».

Кино Режиссер Никита Михалков

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