Австралийская супермодель созналась в изнасиловании школьника
В Австралии начался суд над актрисой, участницей шоу «Кто хочет стать супермоделью» Меган Скай Бланкадой. Она созналась в изнасиловании подростка, которому на момент произошедшего не исполнилось 16 лет. Об этом сообщил News.com.au.
Модель выступила в магистратском суде Аделаиды по делу о сексуальном насилии над учащимся частной школы, которое происходило неоднократно в период с января 2021 по ноябрь 2023 года. Она признала свою вину и раскаялась. Судья поместил Меган Скай Бланкаду под стражу до решающего заседания в апреле. Женщине грозит пожизненное заключение.
«В этом деле есть жертва-подросток, и она надеется, что ее признание себя виновным сегодня утром поможет облегчить любое беспокойство или стресс, которые он испытывал по поводу дачи показаний», - сказал адвокат модели Эндрю Грэм.
По другому уголовному делу модель заподозрили в хранении материалов, связанных с эксплуатацией детей. С этим обвинением она не согласилась. Приговор вынесут в мае.
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