Австралийская супермодель созналась в изнасиловании школьника

Модель выступила в магистратском суде Аделаиды по делу о сексуальном насилии над учащимся частной школы, которое происходило неоднократно в период с января 2021 по ноябрь 2023 года. Она признала свою вину и раскаялась. Судья поместил Меган Скай Бланкаду под стражу до решающего заседания в апреле. Женщине грозит пожизненное заключение.

«В этом деле есть жертва-подросток, и она надеется, что ее признание себя виновным сегодня утром поможет облегчить любое беспокойство или стресс, которые он испытывал по поводу дачи показаний», - сказал адвокат модели Эндрю Грэм.

По другому уголовному делу модель заподозрили в хранении материалов, связанных с эксплуатацией детей. С этим обвинением она не согласилась. Приговор вынесут в мае.

В Пензе учитель информатики сознался в отправке интимных фото в чат своих учениц. Его отпустили домой под подписку о невыезде.