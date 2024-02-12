Австралийцы ополчились на Галкина. Юморист умудрился оскорбить их страну на концерте

Политик рассказал о жителе Австралии Энтони, который переехал туда из России более 20 лет назад. Коллеги подарили ему билет на концерт русского комика, решив, что артист с родины понравится ему. Однако мужчина оказался крайне недоволен выступлением из-за русофобии, которую транслировал юморист.

«Пошлятина, а не концерт, бред сивой кобылы, лучше бы этот вечер я провел, напившись с друзьями - а не слушал оскорбления стран, которые люблю, и мы не достойны, чтобы их поливал грязью плебей-юморист», - привел Худяков слова расстроенного зрителя.

Депутат отметил, что жители Австралии почувствовали себя оскорбленными не только из-за антироссийских высказываний. Галкин* перед выступлением посетил знаменитую Национальную галерею Виктории в Мельбурне, а потом плохо отозвался об австралийской культуре.

Ранее стало известно, что Галкин* уехал в Азербайджан после массовой отмены концертов. До этого ему не позволили выступить в Таиланде и Индонезии.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России