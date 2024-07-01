01 июля 2024, 01:39

Асмус выложила фото в почти прозрачной кофте и выставила грудь напоказ

РИА «Новости»
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Актриса Кристина Асмус поделилась откровенным снимком с отдыха на Бали. Фото звезда опубликовала в Instagram*.

Артистка уже объясняла, что решила спонтанно улететь в отпуск вместе с дочерью. Теперь знаменитость делится солнечными фотографиями с Бали и хвастается стройной фигурой. По мнению поклонников, снимки довольно откровенные.

В этот раз она сфотографировалась в воде, судя по всему, рядом с водопадом. На Кристине были только трусы и темная, но почти прозрачная кофта. Также тело звезды было полностью мокрым, поэтому одежда облегала ее талию и грудь. На фото можно заметить размер и очертания ее форм.

До этого Асмус выложила фото, на котором полностью голая. Она лежала в ванне и смотрела в камеру со спины.

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Фото Instagram Кристина Асмус Актеры
01 июля 2024, 02:29
Канделаки выдала свою дочь замуж
РИА «Новости»
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Дочь журналистки Тины Канделаки Мелания сыграла свадьбу. Об этом телеведущая рассказала в Instagram*.

Знаменитость опубликовала видео, на котором молодожены танцевали первый свадебный танец. Мелания облачилась в белое платье с глубоким вырезом на груди и фату. Сама журналистка надела красный костюм, состоящий из топа и юбки.

Ведущая не рассказала, где именно проходило торжество. Судя по кадрам, мероприятие состоялось за городом.

Ранее Тина Канделаки показала поклонникам откровенное видео из ванной. Она предстала перед камерой в одном полотенце. Звезда перед этим принимала душ. Также на брюнетке не было косметики. Телеведущая рассказывала об уходе за кожей.

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Свадьбы
01 июля 2024, 02:15
Бульон из сена и пельмени с щукой. Уэст перекусил в ГУМе на 80 тысяч рублей
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст посетил ресторан в ГУМе. Об этом сообщил портал Life.ru.

Заморскому гостю подали блюдо из запеченного лосося с песто и зеленью, которое обошлось ему в три тысячи 100 рублей. Общий чек по почти 30 позициям вышел в 72 тысячи рублей. Кроме того, музыкант оставил 10 тысяч в качестве чаевых.

Накануне на дне рождения дизайнера Гоши Рубчинского, куда пригласили Уэста, он заказал икру из осетра и щуки, пельмени с копченой щукой, фуа-гра и бульон из сена и грибов. Общая стоимость блюд составила 200 тысяч рублей.

Ранее Уэст в соцсетях написал , что действительно находится в России.

Еда Россия Канье Уэст Рестораны
30 июня 2024, 14:45
«Привет, Москва». Канье Уэст объявил о визите в Россию
Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст подтвердил, что действительно находится в России. В социальной сети «Вконтакте» он поприветствовал столицу.

«Привет, Москва», - написал артист на русском языке на личной странице во «ВКонтакте».

В мае в социальной сети Instagram* Уэст заявил, что закрывает там свой аккаунт и заводит страницу во «ВКонтакте».

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о визите в Москву рэпера Канье Уэста. Она также предположила, что артист приехал в Россию, чтобы выступить в «Лужниках». Однако это оказалось неправдой. Представители «Лужников» заявили, что актуальной информации о проведении концерта Уэста не поступало.

Как выяснилось, американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера Гоши Рубчинского. Торжество с деликатесами русской кухни прошло в ресторане «Белуга».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Канье Уэст Москва Шоу-бизнес
30 июня 2024, 14:24
«Ровно в юбилей». Празднование дня рождения Рубчинского с участием Уэста прошло 29 июня
Global Look Press
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Празднование дня рождения модельера Гоши Рубчинского, на котором присутствовал американский рэпер Канье Уэст, прошло 29 июня. Об этом 360.ru рассказала коллега дизайнера Алена Ткач.

«Празднование дня рождения было в день рождения - 29 числа. Ровно в юбилей Гоши состоялось торжество», - отметила она.

Ранее Ткач подтвердила, что Канье Уэст прилетел в Москву по случаю дня рождения Рубчинского. По словам коллеги модельера, в рамках визита рэпера никакой концертной деятельности не планируется.

Информацию о возможном выступлении артиста в Москве не подтвердила и представительница «Лужников». Она заявила, что никаких актуальных сведений по этому поводу не поступало.

Мода Музыка Канье Уэст Москва

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