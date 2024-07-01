Асмус выложила фото в почти прозрачной кофте и выставила грудь напоказ

Артистка уже объясняла, что решила спонтанно улететь в отпуск вместе с дочерью. Теперь знаменитость делится солнечными фотографиями с Бали и хвастается стройной фигурой. По мнению поклонников, снимки довольно откровенные.

В этот раз она сфотографировалась в воде, судя по всему, рядом с водопадом. На Кристине были только трусы и темная, но почти прозрачная кофта. Также тело звезды было полностью мокрым, поэтому одежда облегала ее талию и грудь. На фото можно заметить размер и очертания ее форм.

До этого Асмус выложила фото, на котором полностью голая. Она лежала в ванне и смотрела в камеру со спины.

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