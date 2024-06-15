Асмус больно подколола Харламова из-за раздела имущества и новой женитьбы

Читайте нас в:

Асмус опубликовала серию фотографий со своей дочерью. Фотосессию актриса устроила во время школьного праздника по случаю окончания учебного года. Под постом поклонники оставили множество комментариев о том, что на мероприятие не пришел отец девочки - Харламов.

Артистка иронично отметила, что он занят заработком для грядущего развода с новой пассией - Катериной Ковальчук, на которой актер женился в июне.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», - заявила Асмус, напомнив о скандальном расставании с комиком.

Ранее Асмус снялась в комедийном новогоднем блокбастере «Письмо Деду Морозу», сообщил RT. В фильме также участвовала звезда аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро. На экранах кинотеатров комедия появится в 2026 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.