29 декабря 2023, 05:49

Артисты-иноагенты столкнулись с трудностями при организации новогодних корпоративов

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Знаменитости, которые уехали из России или были признаны Минюстом РФ иностранными агентами, испытывают трудности с заработком на новогодних выступлениях. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на неназванного организатора праздничных мероприятий.

По его словам, таким артистам трудно участвовать в корпоративах, потому что выступать они могут только в условиях строгой конфиденциальности. Также россияне начали возвращаться в Россию или посещать другие страны, поэтому спрос на творчество русских певцов за рубежом упал.

Только небольшая часть знаменитостей пытается зарабатывать в других государствах для русскоязычной аудитории. При этом большинство концертов переносят или отменяют из-за низкой посещаемости.

«Среди артистов, которые продолжают с февраля 2022 года по нынешнее время давать точечные выступления в странах, куда переехали россияне, - „Кровосток“, Anacondaz, „СБПЧ“», - заявил анонимный источник газеты.

Еще в декабре 2022 года музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уехавшие из России звезды не боятся повышенных налогов на свою деятельность, ведь они уже потеряли самое главное. Зрители разочаровались в кумирах, которые оставили родину в непростое время.

Концерты Новый год Иноагенты
29 декабря 2023, 02:25
Стали известны имена «счастливчиков», которым повезло не прийти на вечеринку Ивлеевой
РИА «Новости»
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На вечеринку в ночном клубе «Мутабор» блогер Настя Ивлеева пригласила «весь свет», однако многим повезло не прийти на тусовку, которая вылилась в скандал всероссийского масштаба. По данным Telegram-канала Baza, от посещения вечеринки отказались Тина Канделаки, Яна Рудковская и еще ряд «счастливчиков».

Всего было разослано около 450 приглашений. Проигнорировали вечеринку Тимати, Feduk и Big Baby Tape, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Feduk и Big Baby Tape, Zivert и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Филипп Янковский и Яна Рудковская. Также среди гостей не было приглашенных Инстасамки и Scally Milano.

Среди приглашенных также были блогеры-миллионники Ксения Бородина, Дилара Зинатуллина, Карина Карамбейби, Саша Спилберг, а также менее раскрученные блогеры, в том числе Наталья Архангельская. Пока неизвестно, принимали ли они участие в скандальной вечеринке.

На вечеринку в ночном клубе «Мутабор» блогер Настя Ивлеева пригласила «весь свет», однако многим повезло не прийти на тусовку, которая вылилась в скандал всероссийского масштаба. По данным Telegram-канала Baza , от посещения вечеринки отказались Тина Канделаки, Яна Рудковская и еще ряд «счастливчиков».

Скандалы Блогеры Яна Рудковская Анастасия Ивлеева Инстасамка
29 декабря 2023, 01:34
Саундтреки, книги и фильмы. Иллюзионист Сафронов раскрыл главные источники вдохновения
Телеканал «360»
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Шоу российских иллюзионистов братьев Сафроновых на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. На новые идеи артистов вдохновляют книги, саундтреки и фильмы, рассказал Сергей Сафронов в разговоре с ведущей «360» Марусей Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

С новыми идеями иллюзионист делится со своими братьями. Те придумывают, как трюки можно воплотить на сцене. Также вдохновение можно черпать из литературы и брать идеи из книг, отметил артист.

«Все равно, везде так или иначе - это какое-то заимствование», - заключил он.

Сафронов рассказал, что иллюзии можно запатентовать, но он и его братья предпочитают этого не делать. В противном случае можно «засветить» свои уникальные секреты, объяснил артист.

«Все трюки, с которыми мы работаем в нашем шоу, мы придумали и изобрели здесь, в России», - отметил иллюзионист.

Чтобы придумать трюки, можно посмотреть фильмы, объяснил артист. Он привел в пример «Матрицу», насыщенную иллюзиями и фокусами - бери и повторяй все это на сцене. Также можно послушать вдохновляющую музыку.

«Я обожаю слушать саундтреки, которые лично меня погружают в мой какой-то мир, и я начинаю придумывать какие-то невероятные трюки», - поделился Сафронов.

Книги Фильмы Россия Музыка Литература
28 декабря 2023, 23:54
Стало известно, кто еще был в списках скандальной вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники — Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Также в списке приглашенных оказалась телеведущая и блогер Ксения Бородина. На ее личный блог подписаны более 20 миллионов человек. Еще одним гостем на мероприятии, предположительно, была Дилара Зинатуллина - бывшая жена рэпера Моргенштерна*. У девушки свыше четырех миллионов подписчиков в соцсетях.

Помимо этого, на мероприятин звали блогеров с меньшей аудиторией. В том числе Наталью Архангельскую - соосновательницу Telegram-канала «Антиглянец».

О том, приходили ли они на вечеринку, неизвестно. Знаменитости пока не ответили на запрос издания.

Многие поклонники раскритиковали звезд российского шоу-бизнеса из-за их посещения вечеринки Ивлеевой, где дресс-код подразумевал «почти голый» внешний вид. После мероприятия концерты певицы Лолиты отменили , а вокалиста Филиппа Киркорова сняли с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все».

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники - Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Скандалы Филипп Киркоров Блогеры Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
28 декабря 2023, 19:51
Блиновская подала судебный иск к Инспекции ФНС
РИА «Новости»
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Создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская подала иск против московской Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6. Она потребовала признать решения и действия службы незаконными, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, в суде уже приняли исковое заявление блогера к производству. Предварительные слушания должны пройти 6 февраля.

Судебный акт свидетельствует о том, что оспариваемое решение вынесли 24 октября. О его деталях не уточняется.

Адвокат Наталия Сальникова в ноябре сообщила РИА «Новости», что по итогам налоговой проверки долг Блиновской составил 918 миллионов рублей. Со штрафами и пенями эта сумма увеличилась до одного миллиарда 400 миллионов рублей.

Блогер продолжает находиться под домашним арестом по сей день, но это не помешало устроить ей вечеринку. Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова.

Суд Налоги Задержание блогера Елены Блиновской

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