16 января 2024, 15:41

Артисту Евгению Герчакову вызывали скорую в Москве

РИА «Новости»
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Народному артисту России Евгению Герчакову потребовалась помощь врачей. Информация об этом появилась днем 16 января в ряде СМИ. О причинах вызова скорой актер рассказал в беседе с «360».

«Московский комсомолец» ранее распространил данные о том, что Герчакова якобы доставили в одну из больниц Москвы.

За время своей карьеры артист сыграл множество ролей в театральных постановках, кино и сериалах.

В 1991-м он исполнил роль Старухи в комедии «Стару-ха-рмса», директора оркестра в комедии «Ширли-мырли», Антонеску в сериале «Петр Лещенко. Все, что было», Николая Петровича в комедии «Бабушка легкого поведения» и других. Еще одна из наиболее известных киноработ Герчакова - роль Барана в музыкальном фильме-сказке «Мама».

«Все в порядке, скорую вызывали, слава богу, все хорошо, давление подскочило. Я еще с вами поживу», - сказал Герчаков.

Больницы Актеры Москва
16 января 2024, 15:22
Раскрыта личность автора видео поцелуя Джигурды трусов Волочковой
РИА «Новости»
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Скандальное видео, на котором актер Никита Джигурд публично ласкает и целует в трусы балерину Анастасию Волочкову, снял бывший администратор артиста, который уволился в прошлом году. Об этом Джигурда заявил в комментарии «360».

Он добавил, что продолжает возить гуманитарную помощь, и начавшийся скандал с видео ему совсем не нужен. По словам артиста, выгодоприобретатели - совсем другие люди. Их имена Джигурда пообещал назвать позже.

Скандальное видео С жалобой на распространение видео с балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой выступил председатель общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

В беседе с «360» он заявил, что представители шоу-бизнеса своим поведением ведут к расколу общества.

Он призвал арестовать Волочкову и Джигурду на 15 суток, а также запретить все их выступления и закрыть площадки, где они работали. По словам общественника, артистам нужно заниматься гуманитарными миссиями в зону проведения специальной военной операции, чтобы стать примером патриотизма для остальных.

После слива скандального видео Волочкова сначала обвинила в публикации Никиту Джигурду. Но после вышла на настоящего виновника.

Как рассказал представляющий интересы балерины адвокат Роман Попов, артистка намерена написать заявление в полицию на автора съемки заявление в полицию за нарушение права на личную жизнь. Он добавил, что сейчас этот человек живет в Прибалтике.

Джигурда пояснял, что в объектив камеры попала закрытая часть репетиции спектакля для взрослых. Он подчеркнул, что запись сделали еще в прошлом году, после чего он начал ездить в Донбасс.

Он подчеркнул, что с бывшим сотрудником разошелся не очень хорошо, но этого человека поддержала Волочкова, которая не разобралась в ситуации и встала на его защиту.

«Обещала заработать с моим бывшим администратором огромные деньги», - заявил Джигурда.

Артист подчеркнул, что пока не знает, кто слил видео в сеть: его бывший администратор или Волочкова, но склоняется к мнению, что это его бывший сотрудник, так как балерину публикация скандальных кадров тоже возмутила.

«Я не знаю, почему богиня Волочкова решила грязно обвинить в сливе закрытой репетиции меня. Меня, который знал (и знаю) многие ее тайны. Несколько лет назад я стал единственным представителем шоу-бизнеса, который встал на ее защиту в скандале с бывшим водителем и других ее разборках», - добавил Джигурда.

Имени своего бывшего администратора артист не назвал.

Поддержка участников СВО Никита Джигурда подчеркнул, что его нельзя упрекнуть в отсутствии поддержки участников специальной военной операции. Он рассказал, что еще в прошлом году ездил в Донбасс и на передовую, где давал концерты.

Кроме того он подарил «УАЗ Патриот» командиру 95-го полка с позывным Сид, который работал на Угледарском направлении.

Скандалы Видео Актеры Анастасия Волочкова
16 января 2024, 14:43
Участника «голой» вечеринки Ивлевой поставили на воинский учет
РИА «Новости»
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Музыкальный исполнитель VACIO (Николай Васильев) встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию после освобождения из-под ареста. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Роман Попов.

«Николай встал на воинский учет и прошел медкомиссию, как и любой другой законопослушный гражданин. Сейчас решается вопрос о категории годности к военной службе», - сообщил он.

Попов подчеркнул, что Васильев поддерживает и любит Россию, а также считает службу в Вооруженных силах почетной обязанностью.

В декабре VACIO принял участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке в Москве , которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Рэпер появился на мероприятии лишь в одном носке на гениталиях.

Позднее музыканта оштрафовали на 200 тысяч рублей и арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*, а в начале января он вновь вернулся в камеру на 10 суток из-за неповиновения полиции.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Военные Россия Музыка
16 января 2024, 05:53
Певица Лолита призналась в наличии альтернативных источников дохода
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская призналась, на какие средства будет жить в случае отмены ее концертов в России. Об альтернативных источниках дохода артистка рассказала изданию «Ридус».

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее - шутка», - заявила Милявская.

Так артистка прокомментировала новость об очередной отмене ее концерта после участия в откровенной вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Видео с извинениями не спасло ситуацию.

Выступления певицы уже отменили в Омске и Новосибирске , запланированные на 27 марта и 2 апреля соответственно. Это не мешает Лолите по-прежнему заявлять, что она не собирается никуда уезжать из России, в которой она живет с 16 лет.

Ранее певец Феликс Царикати, который недавно общался со звездой, рассказал, что Лолита чувствует себя непросто после шквала негатива в свою сторону из-за появления на «голой» вечеринке. По его словам, он никому не желает подобного, добавив, что такие артисты никуда не уехали, не предали родину, не оскорбляли коллег и поклонников, честно зарабатывая свой хлеб в России.

Доходы Концерты Россия Деньги Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
16 января 2024, 03:49
Янковский сыграет тюремного палача в новом сериале
РИА «Новости»
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Актер Иван Янковский сыграет сотрудника тюрьмы, который исполняет смертельные приговоры, в новом драматическом сериале «Аутсорс». Съемки проекта уже начались. Об этом написало издание РБК Life со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Okko.

По данным издания, сериал снимается по мотивам повести Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера». События разворачиваются в середине 1990-х, когда в России существовала смертная казнь. Янковский сыграет сотрудника тюрьмы, который приводит в исполнение смертные приговоры. Предприимчивый герой пришел к выводу, что право на убийство преступника должны получить близкие его жертв. Эта идея превратилась для него в своеобразный бизнес.

«Это история о том, что в жизни важно иметь смелость принимать решения, и за эти решения брать на себя ответственность», - заявил режиссер сериала Душан Глигоров.

Ранее Янковский, исполнивший роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», эмоционально поблагодарил зрителей и поклонников проекта.

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