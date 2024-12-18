18 декабря 2024, 16:12

Артист балета Полунин заявил о желании уехать из России

РИА «Новости»
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Артист балета Сергей Полунин заявил, что планирует уехать из России вместе с семьей. Об этом он написал на странице в соцсетях.

«Приходит время - и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил», - заявил 35-летний танцор.

Он не сообщил, куда именно хочет уехать, но поблагодарил Россию и зрителей за возможности и поддержку.

Ранее строящийся Севастопольский театр оперы и балета, который Полунин возглавлял с 2019 года, сменил руководителя. Теперь у его руля встал заслуженный артист России оперный певец Ильдар Абдразаков.

В конце 2022 года театр «Арчимбольди» в Милане под давлением украинских общественников отменил выступления Полунина за его пророссийскую позицию.

Россия Артисты
18 декабря 2024, 16:16
«Завтра Моцарта запретят». Сукачев оценил идею зачистки стримингов от иностранной музыки
РИА «Новости»
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Предложение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Андрея Лугового о запрете иностранной музыки на российских стриминговых сервисах раскритиковал рок-музыкант и поэт Гарик Сукачев. В комментарии 360.ru он заявил, что с такой инициативой мог выступить только идиот или глупец.

«Идиоты и глупцы. Завтра могут Моцарта запретить. Ну это не все депутаты, а только кучка идиотов. Их в любой профессии можно найти», - заявил музыкант.

Сукачев признался, что слушает довольно много иностранной музыки, включая блюз, джаз, рок и классические композиции.

«Всего не перечесть. Я слушаю довольно много музыки всю свою жизнь», - подчеркнул он.

Депутат Госдумы Андрей Луговой выступил с инициативой о запрете или ограничении до 20% иностранной музыки на российских стримингах в ходе обсуждения законопроекта о специальных рублевых счетах для иностранных агентов. Внимание на его заявление обратил внимание RTTVI.

Луговой пояснил, что перед заседанием открыл рейтинги сервиса «Яндекс. Музыка» и увидел в топ-100 две композиции российских артистов, внесенных в список иностранных агентов. Их песни депутат назвал пропагандой, которая влияет на молодежь.

«Я думаю, мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела <…> Не должно быть иностранного участия [на российских музыкальных платформах] либо не более 20%, а то мы так далеко с вами не уедем», - привел слова Лугового RTVI.

О принятии Госдумой закона специальных счетов для иностранных агентов в минувший вторник, 17 декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что теперь все доходы от продажи или аренды недвижимости, процентов по вкладам, а также отчисления за интеллектуальную деятельность иностранных агентов уйдут на специальные счета. Доступ к деньгам владельцы получат только после снятия своего статуса.

Госдума РФ Запреты Музыка
18 декабря 2024, 12:05
Волочкова сфотографировалась голой в бане с вениками
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Балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в бане в неглиже, прикрывшись лишь вениками. Фотографии она разместила в соцсетях.

«Вчера после репетиции у меня был прекрасный пихтово-мандариновый вечер. В моей домашней русской бане», - рассказала артистка.

Ниже в описании к фото она призналась, что это была рекламная акция в поддержку производителя веников и мастера по созданию пара в бане.

Ранее звезда раскритиковала ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву , обвинившую ее в алкоголизме. Волочкова заявила, что каждый день по три часа уделяет балетной подготовке, чтобы быть в форме на спектаклях, а Андрееву назвала «недолюбленной теткой».

Кроме того, балерина назвала человеком года саму себя , объяснив это тем, что она родилась в год Дракона и уже 20 лет приглашает зрителей бесплатно на свои концерты и спектакли.

Фото Анастасия Волочкова
17 декабря 2024, 14:19
«Всегда будут теплые воспоминания». Бывшая жена Тиммы — о его смерти
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Бывшая жена баскетболиста Яниса Тиммы Сана прокомментировала его смерть. Она опубликовала фотографию экс-супруга с их общим ребенком на своей странице в социальной сети Instagram*.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», - подписала снимок Сана Оса, которая воспитывает сына Кристиана, рожденного в браке с Тиммой.

Янис и Сана встречались шесть лет, а в 2016 году заключили брак. В 2019 году стало известно, что баскетболист, игравший тогда за российский клуб «Химки», закрутил роман с Анной Седоковой. Через некоторое время Тимма развелся с женой.

Ранее Седокова попросила не распространять новости о трагедии.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Анна Седокова
17 декабря 2024, 09:10
Рядом с телом бывшего мужа Анны Седоковой нашли предсмертное послание
РИА «Новости»
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Бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса нашли мертвым в Москве, рядом с ним лежал телефон с посланием. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru.

По неуточненным данным, он свел счеты с жизнью. Тело Тиммы нашли в подъезде. Рядом с ним лежал телефон с надписью на обоях.

«Позвоните Анне», - было написано на заставке.

Накануне у Седоковой был день рождения - ей исполнилось 42 года. Экс-супруг трогательно поздравил ее с праздником в соцсетях.

В октябре певица подала на развод с Тиммой. Незадолго до этого она рассказывала поклонникам, что в ее отношениях появились проблемы. Пара пыталась решить все трудности, но брак трещал по швам.

Анна и Янис поженились в 2020 году. Это был третий брак артистки. С первым мужем Валентином Белькевичем она пробыла с 2004 по 2006 год, потом развелась и вышла за бизнесмена Максима Чернявского в 2011 году, но их отношения тоже закончились через два года.

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