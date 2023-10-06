Артемий Лебедев лично извинился перед Кадыровым
Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев лично извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым во время рабочей поездки в столицу республики. Консорциум под лидерством «Студии Артемия Лебедева» занял второе место в Международном конкурсе на разработку мастер-плана Грозного. Блогер опубликовал пост-извинение в Telegram-канале.
Лебедев отметил, что для студии это первый опыт выхода в финал в международном конкурсе, над планом трудились в течение полугода 50 человек. Блогер отметил, что помимо важной работы нашлось «время для личного». Лебедев рассказал, что пообщался с главой республики и извинился перед Кадыровым за прежние высказывания.
«Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно», - заявил дизайнер.
Блогер подчеркнул, что «нашим врагам - ни малейшего повода для радости».
Лебедев ранее неоднократно резко отвечал Кадырову в социальных сетях, заявляя, что не боится ему противоречить. Об этом напомнило издание kp.ru.