Артемий Лебедев лично извинился перед Кадыровым

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Лебедев отметил, что для студии это первый опыт выхода в финал в международном конкурсе, над планом трудились в течение полугода 50 человек. Блогер отметил, что помимо важной работы нашлось «время для личного». Лебедев рассказал, что пообщался с главой республики и извинился перед Кадыровым за прежние высказывания.

«Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно», - заявил дизайнер.

Блогер подчеркнул, что «нашим врагам - ни малейшего повода для радости».

Лебедев ранее неоднократно резко отвечал Кадырову в социальных сетях, заявляя, что не боится ему противоречить. Об этом напомнило издание kp.ru.