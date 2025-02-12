12 февраля 2025, 11:09

Армянский бизнесмен сорвал планы по открытию ювелирного бутика «русской невесты» Джонни Деппа

РИА «Новости»
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Ювелирная компания русской невесты актера Джонни Деппа оказалась в руках предприимчивого бизнесмена из Армении. Об этом сообщил Telagram-канал Mash.

По информации источника канала, мужчина якобы вторгся в доверие к 28-летней Юлии Власовой, которая с прошлого года встречается с голливудской звездой, и планировала запустить в России бренд Solomon. Предприниматель зарегистрировал и оформил все необходимые документы на себя, а Власовой предложил быть только лицом компании.

Такое положение дел не устроило модель и она заявила, что не будет открывать ни физический, ни онлайн-ювелирный магазин, а свой новый бизнес запустит не в России.

До этого Mash сообщал, что в Москве появится ювелирный магазин Джонни Деппа. Управлять бутиком должна была невеста актера из Екатеринбурга. Они планировали продавать элитные кольца, колье и другие изделия из якутских бриллиантов.

Об отношениях Деппа с россиянкой стало известно прошлым летом. Источники из окружения артиста рассказали, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.

Армения Россия Бизнес Актеры Джонни Депп
12 февраля 2025, 05:15
«Без тюнинга и обвеса». Алексей Воробьев озвучил требования к будущей невесте
РИА «Новости»
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Певец и актер Алексей Воробьев собрался жениться, но не на любой девушке, а на даме, соответствующей озвученным им критериям. Свои предпочтения артист озвучил в соцсетях.

Воробьеву 37 лет, и он еще ни разу не был женат. И вот он неожиданно заговорил о свадьбе, причем подробно описал, какую именно женщину хочет видеть рядом с собой. Идеальную невесту при этом почему-то сравнил с машиной.

Певец признался, что ему не хватает сейчас «отчаянного веселья в жизни». Своими откровениями он поделился с подписчиками, когда возвращался домой из спортзала.

Воробьев обратился к одиноким дамам, отметив, что ищет умную, красивую и желательно талантливую невесту. Но последний пункт не является обязательным, так как у него самого таланта с избытком.

«Пробег варьируемый, все-равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», - иронично подчеркнул артист.

Не забыл Воробьев упомянуть и про свои достоинства, отметив, что у него отличное чувство юмора. Но далеко не все оценили список требований певца.

«Какой же мерзкий и самовлюбленный тип, как оказалось, видите ли талант у него на 10-х… хватит, пацан, а ты не зазвездился?», - поинтересовалась она из подписчиц.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар Воробьева , переехавшего в США, составляет около девяти миллионов рублей за один концерт.

Женщины Музыка Брак Красота Алексей Воробьев
12 февраля 2025, 01:59
Умер актер из «Форсажа» и «Ангелов Чарли» Питер Нэви Туяасосопо
Freepik
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Американский актер Питер Нэви Туясосопо скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщил журнал Forbes.

Актер умер 11 февраля от сердечного приступа в Финиксе, штат Аризона. Сын актера Питер сообщил о его смерти в соцсетях.

«Мой отец прожил удивительную жизнь, и его влияние на нас не заканчивается здесь. Мы продолжим жить с ним в душе, и как бы нам ни было грустно, он, без сомнения, на небесах со своими братьями, сестрами, родителями, дочерью и Иисусом, и ему больше не больно», - написал он.

Туясосопо родился 22 декабря 1963 года в Калифорнии. На телеэкранах он впервые появился в 1991 году, когда сыграл в картине «Необходимая грубость».

Наибольшую популярность ему принесло участие в фильме про гонщиков «Форсаж». При этом он запомнился зрителям также по ролям в картинах «Бэтмен и Робин», «Ангелы Чарли», «Уличный боец» и «Царь скорпионов».

Всего в его фильмографии порядка 45 кинопроектов. Последней работой стала роль в сериале «Новенькая».

Смертность Кино Запад Актеры
11 февраля 2025, 22:32
Лолита заявила, что депутату из Красноярска нужен хороший мужик
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Певица Лолита Милявская ответила на призывы депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной к отмене ее концертов. В комментарии «Известиям» артистка сообщила, что желает местной общественнице найти хорошего мужчину.

«Она же занимается коммуналкой, а коммуналка - это сложнее. Это же канализация, вывоз мусора, а травить Милявскую проще. <…> Я ей желаю хорошего мужика, женщина сразу добреет», - сказала певица.

По словам Лолиты, из-за отмены выступлений она понесла большие убытки. Благодаря концерту в Красноярске она сможет покрыть расходы на сегодняшнее появление на сцене и частично на отмененный концерт в Томске. За поездки в остальные города Милявской придется отдавать свои накопления.

Артистка отметила, что не держит ни на кого зла и верит, что это все временно. Ведь за 40 лет на сцене происходили разные ситуации. Сейчас для Лолиты главное выплатит зарплаты своим сотрудникам.

Депутат Пензина в своем Telegram-канале выступила против концертов Милявской в Красноярске. В ответ Лолита пригласила ее на выступление, пообещав предоставить микрофон, чтобы «в глаза высказать все претензии».

Ранее стало известно, что после массовой отмены концертов по требованиям активистов Милявская объявила о подготовке обращения в Следственный комитет.

Концерты Депутаты Лолита Милявская Красноярский край
11 февраля 2025, 21:26
Платформа Shopify закрыла магазин Канье Уэста за продажу одежды со свастикой
Global Look Press
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Принадлежащий американскому рэперу Канье Уэсту онлайн магазин одежды Yeezy прекратил работу после начала продажи футболок с изображением свастики. Об этом со ссылкой на представителя платформы Shopify, регулирующей работу магазина артиста, сообщил телеканал CNN.

Собеседник артистов пояснил, что магазин Yeezy удалили безвозвратно за нарушение условий торговли.

«Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы», - пояснил представитель Shopify.

При этом магазин столкнулся с небывалым наплывом новых клиентов после воскресной рекламы во время Суперкубка. По уже сложившейся традиции свой ролик Канье Уэст снял на iPhone, объяснив, что потратил все деньги на покупку эфирного времени, чтобы привлечь людей в свой онлайн-магазин, где продавались футболки со свастикой.

Администрация Shopify закрыла магазин Уэста спустя сутки, когда объем негативных комментариев с социальных сетях зашкалил, а Антидиффамационная лига США направила площадке официальную жалобу.

Между тем Канье Уэст после публикации целой серии постов с гомофобными и антисемитскими репликами удалил свою страницу в социальной сети X (бывший Twitter). Последней записью артиста стала благодарность рэпера владельцу площадки Илону Маску за возможность высказываться без цензуры.

Внимание на посты артиста, в которых он признавался в любви к Гитлеру, обратили внимание активисты движения «Ветераны России». Они потребовали навсегда запретить артисту въезд на территорию страны.

Одежда Магазины Канье Уэст

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