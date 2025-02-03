Арестованного Пи Дидди увезли в больницу

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Музыкального магната поздно вечером 30 января доставили из федерального центра заключения Metropolitan в Бруклинскую больницу. Врачи провели ему МРТ из-за боли в колене.

Какой они поставили диагноз, неизвестно. Пи Дидди уже имел проблемы с ногами после Нью-Йоркского марафона. После обследования заключенный вернулся в изолятор.

Адвокат Марк Агнифило отказался комментировать все, что связано с состоянием здоровья своего подзащитного. Представитель тюрьмы тоже не подтвердил обследование музыканта.

«Плохой Дидди» находится под следствием из-за обвинений в сексуальной эксплуатации. В декабре суд отказался освободить его под залог.

Судебный процесс начнется 5 мая.