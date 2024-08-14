Арест Блиновской продлили еще на полгода
Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев. Блогер пробудет под стражей до 2 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств. На жилое помещение наложен арест», - сообщила пресс-служба.
Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу с апреля по июль. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на якобы безопасные счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.
Из-за мошенников Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Охранники не пустили новых владельцев и вызвали полицию. Адвокат Михаил Бойцов сказал 360.ru, что в некоторых случаях подобные сделки можно оспорить в суде.
«Сегодня утром я пошел за сигаретами в магазин. <…> За день до этого приобретал у них тоже, и они мне сдачу дали 4,5 тысячи рублей. [Женщины] сразу заорали, что деньги фальшивые, хотя сами мне сдали», - пояснил он.
Троицкий рассказал, как сначала какой-то мужчина ударил его пластиковой бутылкой по голове. Музыкант потерял сознание, а когда очнулся, увидел сотрудника частной охранной организации.
«Приехал какой-то непонятный чоповец в полном камуфляже, стал избивать меня, потом приехали сотрудники полиции. Оштрафовали меня на 500 рублей, целый день в ментовке держали», - рассказал Паук.
Правоохранители, по словам Троицкого, обыскали его квартиру на предмет печатной типографии. В конце концов мужчину отпустили. Он получил сотрясение мозга и мелкие травмы. Еще раз идти в полицию, уже с собственным заявлением, собеседник 360.ru не планирует.
«Кому и что доказывать? Что я не слон? <…> Я все это увязываю с продолжением нижегородской истории», - сказал рокер.
В апреле трех участников «Коррозии металла» задержали после концерта в Нижнем Новгороде и оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Музыканты обвинили силовиков в неоправданной жестокости и приостановили концертную деятельность.
«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до возобновления учебы», - объяснил инсайдер.
По информации СМИ, супруги не виделись уже несколько недель. Визит певицы состоялся в выходные накануне дня рождения актера. При этом большую часть лета они провели порознь.
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