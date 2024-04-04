Арабские инвесторы прифотошопили российской гимнастке лицо Бузовой

По информации канала, Мустафаева планировала открыть филиал своей студии по стретчингу SMSTRETCHING в Дубае и уже привлекла инвесторов из ОАЭ для этого проекта. Для продвижения новой студии запустили социальные сети, на фото в них она появилась вместе с другими гимнастками. Однако инвесторы внезапно решили отказаться от сотрудничества со спортсменкой, разорвав партнерство без предупреждения.

Когда Мустафаева потребовала удалить все ее фотографии, инвесторы пошли на хитрость. Ее лицо в фоторедакторе заменили на лицо Бузовой. Гимнастка пообещала подать в суд.

Ранее Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии , которая попала в новостные агентства.