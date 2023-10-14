Апина обиделась на жюри «Суперстара!»

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«Я не думаю, что она на меня обижена. Мы прекрасно общались и после программы. Ей, может быть, обидно, что она рано выбыла из проекта», - сказал он.

По словам Соседова, Апина не могла обидеться на членов жюри, а была просто на эмоциях, на самом деле певица нормально общалась с судьями после шоу.

При этом критик отметил, что у него нет каких-либо любимчиков в проекте и в своих оценках он всегда опирается только на свои чувства и поступает «как подсказывает душа».

Сама же Алена Апина рассказала, что с трудом сдержалась перед членами жюри, которые оценивали ее выступления.

«Ты будто на лобном месте стоишь - и тебя поливают такие люди, как „великий“ Соседов и другие», - отметила исполнительница.

Ранее шоумен Сергей Соседов заявил, что современных зрителей не интересуют старые лица на российской эстраде. Сейчас наступило время для новых талантов , отметил он.