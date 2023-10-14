Апина обиделась на жюри «Суперстара!»
Певица Алена Апина приняла участие в шоу «Суперстар!» и смогла продержаться до третьего выпуска. После вылета она высказала претензии членам жюри. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал сайту «Страсти».
«Я не думаю, что она на меня обижена. Мы прекрасно общались и после программы. Ей, может быть, обидно, что она рано выбыла из проекта», - сказал он.
По словам Соседова, Апина не могла обидеться на членов жюри, а была просто на эмоциях, на самом деле певица нормально общалась с судьями после шоу.
При этом критик отметил, что у него нет каких-либо любимчиков в проекте и в своих оценках он всегда опирается только на свои чувства и поступает «как подсказывает душа».
Сама же Алена Апина рассказала, что с трудом сдержалась перед членами жюри, которые оценивали ее выступления.
«Ты будто на лобном месте стоишь - и тебя поливают такие люди, как „великий“ Соседов и другие», - отметила исполнительница.
Ранее шоумен Сергей Соседов заявил, что современных зрителей не интересуют старые лица на российской эстраде. Сейчас наступило время для новых талантов , отметил он.