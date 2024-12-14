14 декабря 2024, 07:23

Апелляция оставила в силе приговор Ивлеевой о дискредитации ВС России

РИА «Новости»
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Московский суд утвердил решение о назначении блогеру Анастасии Ивлеевой административного штрафа в 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщил ТАСС.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой. В судебных материалах отметили, что блогер не удалила из публичного пространства запись, в которой дискредитировала ВС России. Причиной составления протокола послужил пост в Instagram*.

Ранее Ивлеева вышла замуж второй раз. О новом избраннике 33-летней ведущей пока ничего неизвестно. В ноябре она сообщила, что познакомила своего бойфренда с семьей и подчеркнула, что встреча с родственниками прошла успешно. Отец Ивлеевой рассказал, что ничего не знает о замужестве дочери.

Первым мужем телеведущей был рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей. Они развелись в 2020 году.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Суд Армия Анастасия Ивлеева
13 декабря 2024, 17:45
Неизданные записи Майкла Джексона обнаружили в США
РИА «Новости»
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Житель штата Калифорния нашел на заброшенном складе 12 кассет с неизданными записями Майкла Джексона. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Треки записали еще до выхода в свет альбома Dangerous - между 1989 и 1991 годами. Обнаруживший коллекцию Грегг Масгроув рассказал, что узнал о складе от своего знакомого, который купил помещение.

Ранее здание принадлежало музыкальному продюсеру Брайану Лорену.

«Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен <…> просочились в Сеть», - отметил Масгроув.

В числе неизданных композиций - песни под Don’t Believe It («Не верь в это») и Truth on Youth («Правда о молодости»).

В ноябре 2024 года в возрасте 91 года умер известный американский продюсер и композитор Куинси Джонс. Он работал с Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном. Музыкант скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

США Песни Калифорния
13 декабря 2024, 11:51
«Я знаю, какой это стресс». Грачева объяснила, зачем пожаловалась на Олега Майами в СК
Global Look Press
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Блогер Олег Майами своим призывом разводиться настраивает россиян на разрыв семей, а не на их создание. Об этом заявила 360.ru правозащитница Светлана Грачева. Ранее она обратилась в СК и прокуратуру с требованием проверить высказывание шоумена на предмет дискредитации семейных ценностей.

«Иск я не подавала. Я обратилась к главе Следственного комитета, чтобы проверили его высказывание <…>. Публичный человек не должен высказывать такие вещи, и в год семьи - тем более. То есть он призывает 2024 году разводиться и уже в 2025 год вступать разведенными», - объяснила активистка.

Она напомнила, что закон о пропаганде чайлдфри вступил в силу уже в прошлом месяце, поэтому СК вполне может расценить слова Майами как его нарушение.

«Если ты призываешь женщин разводиться, то, соответственно, о каких детях может идти речь? То есть он не за создание, а за разрыв семьи», - подчеркнула Грачева.

По ее словам, блогеру следует дать следующий комментарий и пояснить, что он имел в виду. Правозащитница призналась, что тоже разводилась, но тогда ее жизни угрожала опасность из-за домашнего насилия.

«Я сама была в разводе, я знаю, какой это стресс», - добавила она.

Ранее Майами спросили о том, какой у него девиз на 2025 год. Блогер посоветовал фанатам разводиться , если у них есть сомнения.

Блогеры Олег Майами Чайлдфри
13 декабря 2024, 09:29
Олега Майами призвали наказать за призыв разводиться в Год семьи
Global Look Press
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Шоумен, блогер Олег Майами может стать первым россиянином, которого привлекут к ответственности за дискредитацию семейных ценностей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все началось с того, что журналистка на одном из интервью спросила у артиста, какой у него девиз на 2025 год. Блогер призвал фанатов разводится.

«Ребят, девчонки, разводитесь, если сомневаетесь. Пока не начался Новый год», - заявил шоумен.

Этот совет сильно возмутил активистов. Правозащитница Светлана Грачева заявила, что популярный человек, чье мнение важно для большого числа людей, не должен публично призывать к разводам. Активистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Майами.

Ранее поклонники поющей телеведущей Ольги Бузовой заподозрили, что у нее роман с Олегом Майами. Артисты выпустили совместный клип, а на последнем концерте он страстно поцеловал ее. Кроме того, певицу недавно заметили в одном из свадебных салонов.

Фанаты Блогеры Интервью Олег Майами Артисты
12 декабря 2024, 14:16
Шуфутинский купил отдельную квартиру для своих наград. Без сейфа, но с роялем
Global Look Press
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Народный артист России, певец Михаил Шуфутинский приобрел квартиру в Москве специально для своих наград. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды», - рассказал артист.

Он рассказал, что эта однушка в столице. Кроме того, Шуфутинский подчеркнул, что там есть достаточно места для новых наград и призов. Артист не скрывает, что наличие такого необычного жилья помогает ему поддерживать чувство собственного достоинства.

Ранее Шуфутинский признался, что иногда во время выступлений он может отвлечься и забыть слова песни. Однако артист заверил, что не устает от плотного концертного графика, его утомляют только перелеты. По словам музыканта, работа для него в радость, но возраст дает о себе знать.

Награды Квартиры

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