Анжелика Варум с третьей попытки спела на концерте с Агутиным
Певица Анжелика Варум не смогла с первого раза исполнить композицию «Как не думать о тебе» на концерте в Нижнем Новгороде. Ее супруг Леонид Агутин помог ей выкрутиться из ситуации. Видео опубликовали фанаты семейного дуэта во «ВКонтакте».
Выступление проходило 14 марта в концертом зале «Юпитер». Артистка вышла на сцену со своим мужем, но сбилась несколько раз с первых нот песни. После этого гитарист спародировал фальшивое пение Варум.
Она попробовала начать петь и снова не попала в такт. Когда певица рассмеялась, зрители поддержали ее аплодисментами. Тогда Агутин пришел на выручку супруге и пара смогла продолжить выступление. Комментаторы под видео назвали заминку «лучшим моментом концерта».
Ранее Леонид Агутин признался в провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен.