Анжелика Варум с третьей попытки спела на концерте с Агутиным

Выступление проходило 14 марта в концертом зале «Юпитер». Артистка вышла на сцену со своим мужем, но сбилась несколько раз с первых нот песни. После этого гитарист спародировал фальшивое пение Варум.

Она попробовала начать петь и снова не попала в такт. Когда певица рассмеялась, зрители поддержали ее аплодисментами. Тогда Агутин пришел на выручку супруге и пара смогла продолжить выступление. Комментаторы под видео назвали заминку «лучшим моментом концерта».

Ранее Леонид Агутин признался в провальном выступлении на фестивале джаза в Швейцарии. По его словам, местная публика не оценила песен.