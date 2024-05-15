Анна Семенович снялась в купальнике

Артистка предстала перед поклонниками в ярко-красной шляпе и купальнике с цветочным принтом. Она сделала фотографии в собственной ванной комнате.

«Нарядилась, залегла в ванную и представляю, что я на море», - отметила звезда.

Семенович рассказывала о том, что перед началом съемок в одном из проектов решила слегка привести себя в форму. Исполнительница поделилась, что урезала рацион и увеличила объем физических нагрузок.

В то же время артистка отметила, что ценит и любит свою фигуру такой, какая она есть.

Голливудская актриса Джессика Альба тоже поделилась снимками в купальнике. Находясь на отдыхе в Мексике, 43-летняя актриса решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру.