Анна Семенович снялась в кружевном белье

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На кадрах 45-летняя артистка примерила темно-синий кружевной комплект нижнего белья. Поверх него она надела ярко-розовый плащ с глубоким декольте, частично продемонстрировав грудь. Семенович также сделала укладку и мейкап, выбрав нейтральные тона.

До этого певица опубликовала снимки, на которых она показала фигуру в черном кружевном белье, сообщила «Газета.ru».

Прошлой осенью Семенович снялась в откровенном видео , запечатлев себя без одежды и косметики. Артистка лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую прозвали «самой сексуальной хоккеисткой» на планете, показала фото в черном нижнем белье. Помимо этого на модели были туфли с завязками, чокер, браслет и золотые часы.

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