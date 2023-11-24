Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

На этот раз 45-летняя исполнительница запечатлела себя без одежды и косметики. На видео Семенович лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

«Принцесса проснулась», - прокомментировала она ролик.

Семенович не первый раз показывает поклонникам свою роскошную фигуру. Например, ранее она снялась в купальнике на отдыхе в Турции. На фото певица сняла с плеч лямки и поддерживала топ рукой. Спустя время звезда удалила снимки.

В августе Анна Семенович попробовала себя в роли регистратора в ЗАГСе. В рамках Московского урбанистического форума она заключила 12 браков. Наибольшее восхищение, со слов звезды, у нее вызывала фраза «Я объявляю вас мужем и женой».

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