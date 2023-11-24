24 ноября 2023, 03:30

Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

РИА «Новости»
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде. Видео появилось на ее странице в Instagram*.

На этот раз 45-летняя исполнительница запечатлела себя без одежды и косметики. На видео Семенович лежала в наполненной водой ванне, при этом частично демонстрируя оголенную грудь.

«Принцесса проснулась», - прокомментировала она ролик.

Семенович не первый раз показывает поклонникам свою роскошную фигуру. Например, ранее она снялась в купальнике на отдыхе в Турции. На фото певица сняла с плеч лямки и поддерживала топ рукой. Спустя время звезда удалила снимки.

В августе Анна Семенович попробовала себя в роли регистратора в ЗАГСе. В рамках Московского урбанистического форума она заключила 12 браков. Наибольшее восхищение, со слов звезды, у нее вызывала фраза «Я объявляю вас мужем и женой».

*С оцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Соцсети Музыка
23 ноября 2023, 21:44
Пугачева возглавила антирейтинг российских звезд
РИА «Новости»
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Всероссийский центр общественного мнения ВЦИОМ провел опрос на тему «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов». Рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно, возглавила певица Алла Пугачева.

По данным недавнего исследования, 25% респондентов заявили, что исполнительница вызывает у них чувство сильного смущения. В тройку лидеров попал и участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* - за него чувство стыда испытывают 18% опрошенных. В топе также оказался поп-король Филипп Киркоров (13%).

Еще 51% россиян раскритиковали решение музыкантов, которые уехали из страны после объявления спецоперации. А 50% респондентов выразили уверенность, что нужно начать ограничивать влияние зарубежной культуры на российскую молодежь.

Ранее СМИ озвучили стоимость новогоднего корпоратива в Москве с участием покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевы. По данным издания «Вечерняя Москва», выступление артистки может составить до 46 миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом в России.

Опросы Россия Алла Пугачева
23 ноября 2023, 19:09
Шарлот согласился на побег на Украину в чемодане
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали полное видео розыгрыша певца Эдуарда Шарлота, который заявил, что готов переехать на Украину в чемодане. Об этом они сообщили в Telegram-канале.

В начале беседы Вован и Лексус представились Глебом Шендерманом, отметив, что представляют культурную сферу Украины. В ходе разговора Шарлот выразил желание «влиться в украинскую культуру».

При этом певец отметил, что никогда не интересовался поэзией Украины и «русскую тоже не особо читал». Затем с Шарлотом стад беседовать блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов), которого загримировали под президента Владимира Зеленского. Он предложил Шарлоту перебраться на Украину в «чемодане посла».

«Это большой такой кейс, это большой дипломат. <…> Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти», - сказал блогер.

В ответ Шарлот ответил, что «готов на это». Во время беседы с пранкерами певец также исполнил украинский гимн и скандировал русофобскую речевку.

Музыка Украина Пранкеры Вован и Лексус
23 ноября 2023, 17:58
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
РИА «Новости»
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Известный кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не станет работать с релокантами. Его слова привело РИА «Новости».

«Работать с ними я не хочу и не буду. Пусть работает, если кто хочет», - сказал он.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сказал, что покинувшим Россию и поддержавшим киевский режим в будущем «обеспечен Магадан».

Парламентарий подчеркивал, что совершившие подлые поступки должны понимать, что на родине их не ждут. Политик отмечал, что речь идет о тех, кто радовался террористическим атакам на российские регионы и открыто поддерживал власти Украины.

Газета «Коммерсант» провела опрос на тему возвращения релокантов. Около 20% россиян сообщили, что таких людей не стоит впускать на территорию страны. Также примерно равное количество респондентов высказались за и против стимулирования властями возвращения релокантов.

Россия Никита Михалков
23 ноября 2023, 12:19
Джейми Фокса обвинили в пьяных домогательствах
Global Look Press
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Актер Джейми Фокс (настоящее имя — Эрик Марлон Бишоп) стал фигурантом дела о домогательствах. Американка обратилась в суд Нью-Йорка и потребовала компенсации за случай в ресторане восьмилетней давности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Актер Джейми Фокс (настоящее имя - Эрик Марлон Бишоп) стал фигурантом дела о домогательствах. Американка обратилась в суд Нью-Йорка и потребовала компенсации за случай в ресторане восьмилетней давности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В ночь на 27 августа 2015 года девушка отдыхала в Catch NYC. Ее подруга заметила сидевшего через столик актера - он выпивал с ресторатором Марком Бирнбаумом. Она решила с ним сфотографироваться.

Пьяный Фокс сам подошел к их столику, сфотографировался с подругой, выхватил у истицы телефон и сделал еще несколько кадров. Он похвалил фигуру девушки, а потом схватил за руку, увел в дальний угол, обхватил за талию и полез руками под одежду. Это происходило на глазах охранника, который ничего не предпринял. Когда подошла подруга, актер отпустил девушку и отошел.

«Страдала и продолжает страдать от физических и эмоциональных травм, беспокойства, страдания, смущения и экономического ущерба», - заявила американка в своем заявлении.

Она потребовала выплатить компенсацию. Девушка подала иск за день до истечения срока действия закона штата Нью-Йорк, который позволял жертвам сексуализированного насилия подавать в суд после истечения срока давности преступления.

Во Франции арестовали 66-летнего сенатора Жоэля Геррио. Депутат обвинила его в подмешивании наркотиков и домогательствах.

США Домогательства Актеры

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