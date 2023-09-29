Анна Седокова снялась голая в душе и поделилась фото
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась обнаженная в душе. Откровенной фотографией 40-летняя певица поделилась в социальных сетях.
На фотографии, размещенной в сети Instagram *, обнаженная певица принимает душ, повернувшись спиной к камере.
«Контент, который я выставляю для подписчиков», - подписала снимок Седокова.
В сентябре исполнительница спровоцировала слухи о расставании с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Певица опубликовала в социальных сетях свои фотографии с сыном и сообщила, что ищет квартиру. Седокова также отметила, что впереди ее ждут интересные повороты жизни. Впрочем, через несколько часов певица удалила эти снимки из своего блога.
В октябре прошлого года Владимир Зеленский ввел персональные санкции против нескольких певиц - уроженок Украины. В их числе оказалась и Анна Седокова. Певицу лишили всех наград страны, ей заблокировали активы, запретили финансовые операции, а также любые сделки с недвижимостью. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.
*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.