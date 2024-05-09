Анна Седокова показала на видео откровенный образ

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» позировала в гримерке в черной облегающей одежде с длинными руками и глубоким декольте, акцентирующим внимание на ее груди. Свои длинные волосы она распустила, сделала макияж с объемными черными стрелками.

После демонстрации своего откровенного образа Седокова перевела камеру на столик в гримерке. На нем стояла большая бутылка, причем надпись на этикетке гласила «Самогон».

«Договорились открыть, когда закончится этот длинный рабочий день», - рассказала вокалистка.

Ранее балерина Анастасия Волочкова снялась обнаженной в бане , оставив только шапочку для сауны на голове.

До этого певица Анна Семенович призналась подписчикам, что у нее только один бюст весит 10 килограммов. При этом добавила, что стала больше заниматься спортом, отказалась от вредной еды, причем шесть дней в неделю сидит на диете, расслабляясь на седьмой.

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