Анна Плетнева чуть не умерла на сцене из-за конфетти

Несколько лет назад звезда едва не задохнулась в ванне с пенопластом во время съемок клипа на песню «Преступление и наказание». Один из кусочков материала попал Плетневой в горло и вызвал спазм.

По словам солистки группы «Винтаж», крупные конфетти в виде сердец запустили в самом начале выступления. Когда певица сделала вдох, одна из фольгированных фигурок залетела ей прямо в дыхательные пути.

«Я подумала: „ну все, вот так нелепо закончится моя жизнь и карьера“», - поделилась артистка.

Ей удалось довести концерт до конца. Сразу после шоу певица вызвала скорую. Ее отвезли в больницу. Там медики извлекли из горла артистки крупное красное сердечко.

«Вот такая штуковина была у меня в горле», - показала певица.