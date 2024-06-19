Анна Пересильд снялась в откровенном бикини
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актриса Анна Пересильд снялась в бикини. Фотографию она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.
В Сети отметили прекрасную фигуру 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные снимки.
«Не рановато ли публично раздеваться?», «Еще же совсем ребенок», «Девушка все больше и больше выпячивает сексуальность, скоро родит от какого-нибудь пенсионера» - отреагировали они.
Тем не менее большинство пользователей поддержали актрису и призвали не читать негативные комментарии.
«Одни завистники собрались. Анюта, ты шикарная», «Можно и моделью с такой фигурой быть», «Она выглядит как мечта», - написали поклонники.
Ранее мама юной звезды Юлия Пересильд удивила публику сменой имиджа. Ее сравнили с актрисой Моникой Беллуччи из-за кардинально нового образа.
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