Анна Нетребко выступит в США впервые с 2019 года
Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Гала-концерт на площадке Palm Beach Opera во Флориде пройдет 3 февраля 2025 года, сообщили организаторы на официальном сайте.
«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera», - написали в пресс-релизе.
В 2022 году «Метрополитен-опера» прекратила сотрудничество с оперной певицей, так как она не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина из-за событий на Украине. Нетребко подала в суд, а после решила взять паузу в концертной деятельности. В сентябре 2023-го она вновь вышла на сцену и выступила в «Берлинской опере», а после и на других ведущих площадках Европы.
Ранее Нетребко и ее супруг, азербайджанский вокалист Юсиф Эйвазов публично объявили о своем разводе. Брак артистов не выдержал испытания расстоянием.