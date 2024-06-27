Анна Нетребко решила развестись с мужем после десяти лет брака

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой, снявшись без бюстгальтера. Пикантные фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Девушка несколько лет занимается бодибилдингом и сейчас, по ее словам, находится в лучшей форме. Она добавила, что добилась такой фигуры в результате тяжелой и упорной работы.

«У меня сейчас та форма, о которой я мечтала, и в этом огромный вклад моего лучшего тренера», - подписала фотографии Анна.

Девушка разместила несколько снимков, на которых предстала в красном нижнем белье. На одном из них она снялась без бюстгальтера.

Ранее в Сети раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за откровенное фото. Звезда снялась в бикини со змеиным принтом.

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