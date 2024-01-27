Анна Asti впервые вышла на связь после «голой» вечеринки и объяснила, куда пропала

«Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю», - заявила артистка.

При этом вокалистка намерена вести бурную творческую деятельность. Она пообещала поклонникам, что скоро выпустит новый проект.

Ранее журнал StarHit сообщил, что Анна страдает болезнью Келлера II , которая сопровождается внезапными судорогами и болью при ходьбе. Исполнительница признавалась, что из-за симптомов она не могла спать по ночам. В итоге звезда решилась на хирургическое вмешательство, ей сделали операцию на ступнях в Москве.

Волна критики обрушилась на Asti после ее появления на «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. На мероприятие гостей попросили прийти почти без одежды.

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