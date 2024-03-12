Анна Асти объявила о приостановке карьеры
Певица Анна Асти перенесла мартовские концерты на апрель из-за сильной боли в ноге после операции на ступнях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Певица сообщила поклонникам, что все еще не восстановилась после недавней операции на обеих стопах. Она прошла лечение в январе, но все еще испытывает сильную боль в одной из ног и даже заметно хромает.
Анна Асти сообщила, что не выдержит двухчасовые концерты тура и вынуждена перенести мартовские выступления на апрель.
«Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», - сказала Асти.
В это время она, возможно, сделает еще одну операцию.
«Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно», - призналась она.
Купленные поклонниками билеты будут действовать.
«Все билеты остаются действительными, пока что мы договариваемся с площадками на ближайшие новые удобные и свободные даты», - отметила певица.
Недавно она впервые вышла на сцену в Москве после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Она приняла участие в праздничном концерте на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.