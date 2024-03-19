Анна Асти объяснила, почему перенесла концерт в Волгограде
В Волгограде 19 марта должен был состояться концерт Анны Асти, но выступление перенесли на более поздний срок. Артистка в своем Telegram-канале объяснила, что не смогла приехать из-за проблем со здоровьем.
«В январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока не могу работать, потому что сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура», - написала певица.
Она уточнила, что недавно выступила на ВДНХ, а после отработала частное мероприятие. Еще в парке артистка сильно хромала.
«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», - посетовала артистка.
Из-за проблем со здоровьем певицы мартовский тур перенесли на апрель.
«Все билеты остаются действительными, пока что мы договариваемся с площадками на ближайшие новые удобные и свободные даты», - добавила Асти.
Певица Анна Асти в честь 8 Марта спела на праздничном концерте , который проходил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Поклонники смогли услышать такие хиты, как «Повело», «Космически» и «Царица».