Анна Асти объяснила, почему перенесла концерт в Волгограде

«В январе я сделала операцию на обеих ступнях, но пока не могу работать, потому что сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура», - написала певица.

Она уточнила, что недавно выступила на ВДНХ, а после отработала частное мероприятие. Еще в парке артистка сильно хромала.

«Я до последнего рвалась и пыталась пробовать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах», - посетовала артистка.

Из-за проблем со здоровьем певицы мартовский тур перенесли на апрель.

«Все билеты остаются действительными, пока что мы договариваемся с площадками на ближайшие новые удобные и свободные даты», - добавила Асти.

Певица Анна Асти в честь 8 Марта спела на праздничном концерте , который проходил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Поклонники смогли услышать такие хиты, как «Повело», «Космически» и «Царица».