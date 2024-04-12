Ани Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить российское гражданство
Украинская певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, представила свежий сингл «Танцы» на шоу «Вечерний Звук» в Москве. Видео с выступлением появилось в распоряжении Пятого канала.
Звезда прошлась по красной дорожке, улыбаясь фотографам. Для выхода она выбрала черный образ: объемный пиджак, облегающие брюки и корсет. Обувь на платформе дополнила образ.
Новая композиция вышла еще в марте. В ней гармонично сочетаются танцевальное настроение и чувственная лирика.
Отвечать на вопросы прессы Лорак отказалась.
Ранее стало известно, что в феврале она подала документы на получение российского гражданства. Кроме того, на Украине предложили лишить певицу звания народной артистки.