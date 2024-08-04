Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», - поделилась как-то Лорак в интервью журналистам.

В момент знакомства Лорак переживала сложный период своей жизни. Она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого вышла замуж в 2009 году. У них родилась дочь, но брак был гостевой. Спустя девять лет супруга певицы стали видеть с другой женщиной.

Своего нового избранника Лорак назвала мужем в июле 2024 года во время фестиваля DREAM FEST.

Сама артистка пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее Лорак призналась, что всегда восхищалась украинской певицей Софией Ротару, считая ее иконой эстрады. Тогда она получила награду в номинации «Легенда», Виджраку сопровождал ее на музыкальное мероприятие.