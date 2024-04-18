18 апреля 2024, 13:26

Ани Лорак сообщила о смерти отца

РИА «Новости»
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Отец певицы Ани Лорак ушел из жизни. Ему было 77 лет. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге.

Певица опубликовала архивную черно-белую фотографию и оставила трогательную подпись.

«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», - написала она.

Известно, что отец певицы, Мирослав Иванович, ушел из семьи еще до рождения дочери, а мать Лорак не смогла обеспечить девочку с братом, поэтому отдала их в интернат. Папа навещал дочь, но она отказывалась жить с ним.

Недавно Ани Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить российское гражданство. В феврале она подала документы. Певица представила свежий сингл «Танцы» на шоу «Вечерний Звук».

На Украине предложили лишить певицу звания народной артистки. По мнению украинских депутатов, Россия использует певиц в качестве «информационного оружия, которое воздействует на слабые умы и уши патриотов».

Музыка Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 14:38
Рената Литвинова снялась в купальнике на пляже
РИА «Новости»
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Актриса и режиссер Рената Литвинова показала фигуру в купальнике. Она опубликовала снимок в своем личном блоге.

Ранее Литвинова ответила на слухи о получении французского гражданства. Знаменитость отметила, что не собирается менять документы и другого паспорта у нее «нет и не будет».

Актриса Сальма Хайек также выложила фотографию в купальнике с глубоким декольте. Снимок она сделала во время отдыха на лодке.

* Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом.

Литвинова появилась перед объективом в элегантном черном слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками в черной оправе.

Снимки были сделаны в Майами. В США актриса прилетела в преддверии сольного концерта певицы Земфиры*.

США Отдых Кино Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 13:45
Ортман назвала причину возрождения группы «Тутси»
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Певица Ирина Ортман вернулась в группу «Тутси». Коллектив возобновил гастроли по стране, сообщила артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

«Наше решение возобновиться было абсолютно обоюдным. Мы все скучали друг по другу, записали несколько песен, сейчас гастролируем и очень этому рады», - сказала она.

Ортман отметила, что у нее и коллег не было сильного стремления возрождать группу, они просто записали одну композицию. После того, как песня стала популярной среди поклонников, певицы приняли решение попробовать еще раз выступать вместе.

Исполнительница добавила, что каждая участница группы «Тутси» занималась сольной карьерой в разные времена. При этом никакого соперничества не было.

Ранее участницы группы «Тутси» рассказали, почему распался коллектив. По словам Ортман, для этого пришло время. Однако Наташа Ростова считает, что они просто брали перерыв.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 13:09
«Человек со стержнем». Никас Сафронов высказался о характере Пугачевой
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Народная артистка СССР Алла Пугачева перестала общаться со многими публичными людьми после отъезда за границу. Художник Никас Сафронов в беседе с teleprogramma.pro поделился воспоминаниями о дружбе с певицей и назвал ее качества.

«Алла Пугачева - интересный рассказчик, удивительная хозяйка, невероятно гостеприимная, с ней уютно в общении. Она была в то время, когда мы общались, очень гибкая, умная, сообразительная, и вообще сама по себе она уникальный человек. Дружить с ней мне было комфортно и легко. Это человек со своим стержнем, но она не коварная», - сказал он.

Сафронов пояснил, что сейчас с артисткой не общается, но в былые времена она заходила к нему в гости на праздники. Художник тоже приезжал в ее замок в поселок Грязь. Он подчеркнул, что воспоминания о Пугачевой остались только позитивные, так как между ними никогда не было недопонимания.

Художник добавил, что певица заслуженно получила свою популярность, потому что много трудилась и гастролировала по стране. Он напомнил, что Пугачева не раз приезжала в Чернобыль после трагедии, посещала Афганистан во времена переворота, чтобы поддержать наших солдат.

Ранее актриса Эвелина Бледанс публично поддержала певицу Аллу Пугачеву, выразив надежду на ее скорое возвращение в Россию. После этого комментаторы раскритиковали артистку в Сети , доведя до проблем со здоровьем.

Алла Пугачева Никас Сафронов Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 12:53
Принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон
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Болезнь Кейт Миддлтон ослабила напряженную атмосферу в королевской семье. Герцог Сассекский Гарри поддержал принцессу, узнав о ее диагнозе, сообщил Closer Magazine.

Журналисты уточнили, что Гарри связался с Кейт, посмотрев ее эмоциональный ролик с рассказом о выявленном у нее онкологическом заболевании.

По данным издания, для Кейт очень значима поддержка со стороны принца Гарри, так как они всегда хорошо относились друг к другу.

Герцог также обрадовался возобновлению общения. По информации королевского инсайдера, Гарри рассчитывает пообщаться с братом Уильямом во время поездки в Великобританию.

Тем временем Герцогиня Меган Маркл отказалась навещать больную супругу наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон. По мнению эксперта Тома Куинни, такое решение может быть связано с нежеланием везти детей за границу.

Великобритания Королевская семья Британии

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