Ани Лорак сообщила о смерти отца

Певица опубликовала архивную черно-белую фотографию и оставила трогательную подпись.

«Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце», - написала она.

Известно, что отец певицы, Мирослав Иванович, ушел из семьи еще до рождения дочери, а мать Лорак не смогла обеспечить девочку с братом, поэтому отдала их в интернат. Папа навещал дочь, но она отказывалась жить с ним.

Недавно Ани Лорак выступила в Москве на фоне слухов о желании получить российское гражданство. В феврале она подала документы. Певица представила свежий сингл «Танцы» на шоу «Вечерний Звук».

На Украине предложили лишить певицу звания народной артистки. По мнению украинских депутатов, Россия использует певиц в качестве «информационного оружия, которое воздействует на слабые умы и уши патриотов».