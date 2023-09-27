Ани Лорак снова ответила на осуждения ее позиции по СВО

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Лорак долгое время критиковали за нечеткую политическую позицию. Недавно певица в очередной раз прокомментировала осуждения по этому поводу. Она заявила, что больше не боится никаких преград.

Артистка стала одной из судей в шоу «Ты супер!». Кроме того, Лорак готовится к большому сольному концерту, который будет приурочен ко дню ее рождения.

«Позади столько жизненных испытаний, боли, предательства и еще столько всего, что кажется, я умирала несколько раз, поэтому ничего не боюсь», - сказала певица.

Он добавила, что если позволено просыпаться каждый день, то в этом есть смысл.

«Значит, я нужна и моя миссия не закончена. Я могу служить своим искусством людям», - сказала артистка.

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