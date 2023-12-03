Ани Лорак подарила дочери Киркорова браслет стоимостью более 1 млн рублей

Певец Филипп Киркоров снялся в 10-й части новогодних фильмов «Елки». В картине события происходят во дворе дома Киркорова, поэтому сценаристы снимали фильм около особняка вокалиста. Также в комедии вместе с отцом должна была сниматься дочь певца - 12-летняя Алла-Виктория, однако на момент съемок девочка отдыхала на море. В итоге на ее роль взяли другую актрису.

В честь премьеры картины Киркоров пришел в кинотеатр Октябрь. Знаменитый папа отпраздновал там день рождения дочери. Алла-Виктория пригласила в кино весь класс.

Журналисты поинтересовались у звезд, что девочке подарили в знаменательный день. Один из самых роскошных подарков Алле-Виктории вручила певица Ани Лорак - бриллиантовый браслет от Cartie. Как отметили авторы материала, украшение стоит более одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом новогодних корпоративов. После него идут лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.