Ани Лорак подала заявление на получение гражданства России

Как стало известно, артистка подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области. Уже в 2008 году завоевала статус народной артисткой Украины. Но спустя время перестала выступать на родине и перебралась в Россию, где получила немало наград: от «Золотого граммофона» до звания лауреата «Песни года».

В середине лета прошлого года певицу сочли предательницей из-за ее молчания о спецоперации. Однако позже она ответила на осуждения , заявив что больше не боится никаких преград.

Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на источник в окружении певицы.