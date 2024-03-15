Ани Лорак подала заявление на получение гражданства России
Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на источник в окружении певицы.
Как стало известно, артистка подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.
Ани Лорак родилась в Черновицкой области. Уже в 2008 году завоевала статус народной артисткой Украины. Но спустя время перестала выступать на родине и перебралась в Россию, где получила немало наград: от «Золотого граммофона» до звания лауреата «Песни года».
В середине лета прошлого года певицу сочли предательницей из-за ее молчания о спецоперации. Однако позже она ответила на осуждения , заявив что больше не боится никаких преград.
Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на источник в окружении певицы.