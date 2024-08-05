05 августа 2024, 00:59

Ани Лорак ответила на слухи о своей тайной свадьбе

РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак опровергла слухи о своей тайной свадьбе с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Об этом сообщило издание StarHit.

«Пока нет», - ответила артистка на вопрос о тайном бракосочетании.

Неподтвержденная информация о том, что певица узаконила свои отношения с бойфрендом появилась после фестиваля Dream Fest в Баку. Лорак посетила мероприятие вместе с дочерью и возлюбленным.

Артистка познакомилась с Виджраку на Ибице в феврале 2023 года. На отдыхе она пыталась восстановиться после развода.

С того времени пара стала проводить вместе много времени. Мужчина часто сопровождает Лорак на светских мероприятиях.

Ранее муж вице-президента США Камалы Харрис признался журналистам, что в первом браке изменял жене с учительницей своей дочери. Это стало причиной развода, но сейчас бывшие супруги поддерживают хорошие отношения.

В конце июля футболиста Криштиану Роналду заподозрили в тайной свадьбе с его подругой Джорджиной Родригес, которую он случайно назвал женой, отвечая на вопрос, чем он занимается в свободное от тренировок время.

Свадьбы Россия Музыка Шоу-бизнес
04 августа 2024, 19:11
Стали известны требования к Шнурову перед концертами
РИА «Новости»
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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед своими концертами. Об этом сообщило издание spb.kp.ru.

Агент певца Дмитрий Гугучкин рассказал, что перед концертами в Москве и Санкт-Петербурге, которые в итоге сорвались, артисту пришлось подписать с организаторами соглашение. В нем он пообещал не употреблять спиртные напитки перед своими выступлениями.

Также в договора отмечено, что Шнуров должен был отказаться от табака и продуктов с большим количеством сахара. Помимо этого, музыканту рекомендовали не высказываться о политике и постараться как можно реже ездить за границу.

Ранее стало известно, что фронтмен группы «Ленинград» получает за концерты в качестве гонораров десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей. За 45-минутный концерт на корпоративе Шнуров просит около 34,7 миллиона рублей.

Музыкальные клипы Концерты Музыка Сергей Шнуров Шоу-бизнес
04 августа 2024, 05:11
«Ранение серьезное». В США отказались бесплатно лечить пасынка Джигарханяна
РИА «Новости»
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Пасынок покойного народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший пулевое ранение в голову в Лас-Вегасе, рассказал, что американские врачи отказались его лечить бесплатно. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Я отказался там ночевать, потому что это стоило больших денег - 36 тысяч долларов. Поэтому меня привезли домой», - рассказал он.

Мужчина признался, что получил серьезное ранение, но в целом чувствует себя неплохо. Реабилитацию он проходит в домашних условиях.

На пасынка легендарного актера напали 2 августа. По его словам, он случайно оказался в центре конфликта местных банд. Неизвестные выстрелили в него дважды. Одна пуля прошла по касательной, а вторая пролетела мимо.

Степан Джигарханян живет в США довольно давно. Одно время с ним жила его мать, но несколько лет назад Татьяна Власова вернулась в Москву. Сын ее часто навещает.

Ранее подмосковные хирурги спасли новорожденную девочку, появившуюся на свет с пулей в животе.

США Стрельба Доллары США Врачи
04 августа 2024, 02:53
Стилист Рогов назвал трендом одежду из бабушкиных скатертей
РИА «Новости»
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Одежда, напоминающая «бабушкины» скатерти и занавески, стала трендом лета 2024 года. Об этом стилист Александр Рогов написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески.

«Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей», - посоветовал Рогов.

Стилист напомнил, что для экспериментов у россиян еще целый месяц лета.

Стилист Александр Рогов сменил историка моды Александра Васильева в шоу «Модный приговор».

За него активно голосовали зрители. Васильев поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде.

Ранее модный эксперт посоветовал носить джинсы не только с майками и топами, но и с нарядными жакетами. Также в дополнение к джинсам и майкам подойдут клетчатые рубашки.

Мода Одежда
04 августа 2024, 00:29
Ани Лорак тайно вышла замуж за испанца
РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге испанского происхождения Исаака Виджраку, с которым встретилась в феврале 2023 году на Ибице. Об этом сообщило издание Woman.ru со ссылкой на свои источники.

«Мы познакомились на Ибице. Это был момент, когда я приходила в себя и в общем-то находила свой баланс. Человек помогал», - поделилась как-то Лорак в интервью журналистам.

В момент знакомства Лорак переживала сложный период своей жизни. Она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого вышла замуж в 2009 году. У них родилась дочь, но брак был гостевой. Спустя девять лет супруга певицы стали видеть с другой женщиной.

Своего нового избранника Лорак назвала мужем в июле 2024 года во время фестиваля DREAM FEST.

Сама артистка пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее Лорак призналась, что всегда восхищалась украинской певицей Софией Ротару, считая ее иконой эстрады. Тогда она получила награду в номинации «Легенда», Виджраку сопровождал ее на музыкальное мероприятие.

Россия Музыка Брак Шоу-бизнес

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