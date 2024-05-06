06 мая 2024, 16:29

Ани Лорак чуть не потеряла сознание в финале «Маски»

РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак едва не потеряла сознание в 30-килограммовом костюме Кота в финале телешоу «Маска». Об этом она заявила в интервью «СтарХит».

Артистка отметила, что влюбилась в костюм Кота с первого взгляда и сразу же решила выбрать этого персонажа. Однако носить маску рыжего толстяка целый сезон оказалось тяжело в прямом смысле этого слова. Вес кошачьего облачения составлял 30 килограммов.

«Котик, на минуточку, весит около 30 килограммов! Давайте возьмем мужчину и пусть он наденет 30 кило! И станцует те номера, которые я делала. Для меня это был сложный челлендж. Я похудела на 2,5 килограмма», - заявила Лорак.

В один из съемочных дней в жаркий костюм даже устанавливали вентилятор. А в финале конкурса артистка едва не лишилась чувств прямо внутри.

Несмотря на старания, Лорак заняла в «Маске» лишь второе место. Ее друг и член жюри Филипп Киркоров отказался присудить ей победу.

конкурсы Шоу-бизнес
07 мая 2024, 03:11
«Давай признаемся». Сергей Лазарев снялся в объятиях бывшей возлюбленной в Турции
РИА «Новости»
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Певец Сергей Лазарев показал, как отдыхает на курорте в Турции. Компанию ему составила телеведущая Лера Кудрявцева. Совместное фото исполнитель опубликовал в личном блоге в соцсети.

Лазарев удивил фанатов на днях видео, где он позирует, обнявшись с экс-возлюбленной Кудрявцевой. При этом певец предстал с широкой улыбкой на лице.

«Давай признаемся народу, что мы отдыхали вместе. Мы отдыхали вместе, надо вам признаться!» - сказал Лазарев.

Артист отправился с сыном и дочерью в Турцию в начале мая. Кудрявцева также полетела в эту страну с дочкой и без мужа.

Также Лазарев показал своим поклонникам 20-летнюю племянницу Алину. На кадре девушка позировала в черной куртке и коротких серых шортах. Артист заменил племяннице родного отца 11 лет назад, после того как его старший брат Павел погиб из-за травмы головы, полученной в ДТП.

Турция Соцсети Видео Сергей Лазарев Лера Кудрявцева
07 мая 2024, 00:03
Галустян отказался от любимого блюда и скинул 14 килограммов
РИА «Новости»
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Юморист Михаил Галустян похудел на 14 килограммов после того, как отказался от шашлыка. Об этом он рассказал изданию PROZvezd.

По словам Галустяна, ему всегда было сложно соблюдать диету и правильно питаться, так как он всегда любил вкусно поесть.

«Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!» - подчеркнул он.

Юморист признался, что до определенного момента особо не следил за своим питанием. Однако с недавних пор он решил убрать из своего рациона тяжелое жирное мясо и заменить его легкой курицей. Галустян ограничил себя в шашлыке, но зато смог похудеть на 14 килограммов.

Галустян начал худеть прошлой зимой при весе 80 килограммов. К лету ему удалось достичь результата в 69 килограммов, а осенью на весах уже была цифра 66. Телеведущий рассказывал в соцсетях, что похудение дается ему легко. Он придерживается определенного режима питания и занимается тренировками.

Еда Питание Диеты
06 мая 2024, 23:38
«Невозможно смотреть». Мария Шукшина жестко прошлась по работам Гайдая и Рязанова
РИА «Новости»
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Российская актриса Мария Шукшина раскритиковала последние работы режиссеров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. В беседе с изданием «Аргументы и факты» она заявила, что в пожилом возрасте ничего выдающегося уже не снимешь.

Актриса отметила, что сейчас уже все поняли, что отечественное кино надо поднимать, но уже не могут. Тем же мэтрам годы не позволяют.

«Вспомните последние фильмы Гайдая и Рязанова - это уже было невозможно смотреть! К сожалению, такова статистика: в пожилом возрасте чего-то выдающегося не снимешь», - подчеркнула она.

Шукшина также добавила, что большинство молодых режиссеров воспитаны на либеральных ценностях. Кроме того, в современных картинах перепутались понятия добра и зла, хотя это неправильно.

Заигрывание со злыми персонажами может сыграть плохую службу в воспитании молодежи, считает актриса. Если в фильме плохие герои становятся добрыми, то дети запутываются, переживают когнитивный диссонанс, а в будущем перестают доверять всем - и родителям, и друзьям, и школе, и государству, подчеркнула актриса.

Ранее артистка рассказала, что ее отец, режиссер Василий Шукшин, мечтал снять фильм об атамане Стеньке Разине , даже написал к нему сценарий в 1967 году, но не успел реализовать свою мечту из-за внезапной смерти в 1974 году.

Кино Режиссер Фильмы Россия Актеры
06 мая 2024, 19:21
«Девочка созрела»: Сергей Лазарев показал 20-летнюю наследницу
Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев показал, как повзрослела его 20-летняя племянница. Ее фото он опубликовал в личном блоге в соцсетях.

На кадрах бэкстейджа со съемки в качестве профессиональной модели девушка позирует, сидя в черной куртке и коротких серых шортах.

«А девочка созрела», - подписал Лазарев снимок словами из популярной песни.

Артист заменил племяннице родного отца, после того как его старший брат Павел погиб из-за травмы головы, полученной в ДТП. На тот момент ей было всего 11 лет.

Будучи подростком, Алина занималась в театре-студии «Непоседы», а сейчас учится на третьем курсе Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона. Начинающая артистка планирует покорить отечественный шоу-бизнес без помощи звездного дяди.

Ранее стало известно, что Лазарев подал заявку в Роспатент на регистрацию своего имени в качестве бренда. Исполнитель сможет выпускать различные товары: от белья и ручек до шуб и обуви.

Фото Песни Сергей Лазарев Шоу-бизнес

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