Анфиса Чехова снялась в откровенном образе в Дубае

Актриса снялась в кресле на балконе с видом на пляж и город, повернувшись спиной к камере. Она была одета в розовую ночнушку, украшенную белым кружевом.

Телеведущая подписала снимок собственным стихотворением. Подписчики восхитились талантом и утонченным образом певицы.

«Очень хорошие стихи. А какая же шикарная сама поэтесса, королева», «Анфиса, вы талант», «Каждый раз читаю с таким наслаждением. Очень душевно и проникновенно», - написали поклонники.

Ранее у Чеховой возникли осложнения из-за укола ботокса. У телеведущей перестал нормально открываться глаз.

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