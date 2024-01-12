12 января 2024, 05:26

Анфиса Чехова рассталась с американским женихом

РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова рассталась со своим возлюбленным из США. Подробностями о личной жизни звезда поделилась на шоу «Злые языки» на Rutube.

В последние годы Чехова рассказывала поклонникам, что встречается с американцем. По этой причине знаменитость часто пропадала за рубежом. Личность таинственного возлюбленного звезда не раскрывала, однако поклонники имели представление о его внешности. В сеть просочились кадры с телефоном Чеховой, на заставке которого было видно седовласого мужчину.

По неуточненным данным, отношения телеведущей с американцем длились три года. Однако в последнем интервью звезда призналась, что снова влюбилась.

«Да, я влюблена, мы вместе недолго. Мы встречаемся два месяца. Не могу сказать, как его зовут. Ему 55 лет, он не из шоу-бизнеса. С сыном я его еще не познакомила», - заявила знаменитость.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как поссорилась с актером Дмитрием Нагиевым. Артист обиделся после ее резкого высказывания о нем, а позже стал отпускать шутки насчет лишних килограммов ведущей.

Отношения Актеры
12 января 2024, 05:05
Лариса Долина показала стройную фигуру на отдыхе на Мальдивах
РИА «Новости»
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Певица Лариса Долина на отдыхе на Мальдивах продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Фотографии 68-летняя артистка выложила в социальные сети, на них обратило внимание издание kp.ru.

На фотокарточке Долина позирует в черном купальнике, поверх которого накинута прозрачная леопардовая туника. На другом кадре певицу запечатлели в бассейне. Долина пояснила, что океан уже несколько дней штормит и они всей семьей плавают в бассейне. Но поплавать на рифах все же удалось, увидели много «красивой живности».

«Но самое экстремальное было то, что когда шли на лодке к рифам, рядом с нами проплыла акула, мы четко различили ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. В общем, день был насыщенным!» - поделилась Долина с подписчикам.

В комментариях под фото подписчики восхитились стройной фигурой певицы и красивыми фотографиями. Долина планирует провести на Мальдивах еще неделю.

Первые два дня певица не могла поверить, что наступил отпуск. Долина выразила надежду , что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год

Фото Отдых Туризм Семья Отпуск
12 января 2024, 04:46
Юрий Антонов предложил определить дресс-код для «голых» артистов
РИА «Новости»
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Российский певец и композитор Юрий Антонов предложил ввести дресс-код для «голых» знаменитостей. Его слова привело издание «Абзац» в Telegram-канале.

«Надо ввести дресс-код для всех, кто ходит по сцене голым или полуголым. Это просто выходит за рамки элементарного человеческого приличия. Существует понятие морали», - заявил он.

По словам вокалиста, знаменитости имеют право ходить куда захочется, но важно быть одетыми. При этом не стоит ущемлять людей за выбор того или иного костюма, потому что это «неправильный подход».

Шквал критики на некоторых российских артистов свалился после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор».

Среди гостей оказались вокалисты Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров и многие другие. После скандального мероприятия поп-короля не пригласили на фестиваль «Жара Fest» в Дубае, а Первый канал убрал номер исполнителя из шоу «Рождество с Григорием Лепсом».

Скандалы Филипп Киркоров
11 января 2024, 23:09
Коммунальщики подали в суд на сеть пивных Розенбаума
РИА «Новости»
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С пивным заведением народного артиста РФ Александра Розенбаума начал судебный процесс «Невский экологический оператор». Информацию об этом опубликовали на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

На данный момент в производстве два разбирательства: первое от 16 октября 2023 года, а второе - от 10 января 2024 года. Общая сумма претензий составила 386 тысяч рублей. При этом даты заседаний не указали. Сам артист не давал комментариев насчет произошедшего.

У певца есть несколько ООО, которые относятся к сети пивных ресторанов. Артист является идеологом и основателем этих заведений, а совладельцами стали его дочь Анна Чаки и генеральный директор Надежда Любина. Первую пивную открыли в 2003 году. С тех пор появились шесть ресторанов.

«Невский экологический оператор» ведет обращение с твердыми бытовыми отходами в северной столице.

В марте прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что Розенбаума госпитализировали из-за тромба в ноге. Сам артист эту информацию не прокомментировал.

Санкт-Петербург Суд ЖКХ Рестораны
11 января 2024, 14:04
Стала известна возможная причина смерти Юрия Соломина
РИА «Новости»
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Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, по предварительной версии, скончался от почечной недостаточности. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, почечная недостаточность у актера стала осложнением после инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг. Здоровье Соломина ухудшалось, поскольку он также страдал от гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, указал Mash.

В начале ноября прошлого года Соломина госпитализировали с инсультом после того, как он потерял сознание. Во время курса лечения состояние актера улучшилось. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

Худрук Малого театра скончался 11 января на 89-м году жизни. Внучка артиста сообщила, что он тихо умер во сне.

Актриса Ольга Будина, работавшая с Соломиным на съемках «Московской саги», отметила, что он был невероятно добрым и внимательным человеком с большим сердцем. Смерть коллеги артистка назвала свидетельством ухода эпохи.

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