Анфиса Чехова рассказала, как поругалась с Нагиевым из-за шутки о ее весе

Знаменитость призналась, что однажды резко высказалась о коллеге по цеху в интервью одному изданию. Слова Чеховой задели Нагиева, и он обиделся.

«Мы с ним (Нагиевым - прим. ред.) в каком-то году совместно вели корпоратив. <…> Он уже начал его вести без меня, и в этот момент я подхожу, и первое, что он мне говорит: „Помню, как ты меня ******** (унизила - прим. ред.) в каком-то издании“», - рассказала телеведущая.

Чехова отметила, что после случившегося Нагиев стал высмеивать ее лишние килограммы. В итоге звезда ушла подавленной с мероприятия. Только через несколько лет актер извинился перед Чеховой за произошедшее. Потом отношения между артистами наладились.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что смогла погасить 30-летнюю ипотеку за 1,5 года. По ее словам, быстро расплатиться по кредиту ей помогло падение рубля. В тот период телеведущая зарабатывала в долларах.