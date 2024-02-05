Анфиса Чехова опоздала на рейс в Сочи из-за короткой посадки

Рейс, на котором летела Чехова, задержали на 20 минут, поэтому она ожидала посадки в бизнес-зале. Когда информацию о вылете объявили, телеведущая без остановок дошла до стойки вылета, но посадка уже закончилась. Чехова заявила, что путь через все здание занял у нее семь минут, но она все равно не успела.

По словам звезды, многие сотрудники аэропорта поделились с ней, что в Сочи регулярно возникают подобные ситуации. Российская телеведущая назвала происходящее бардаком и призвала руководство воздушной гавани обратить на это внимание. По подсчетам Чеховой, иногда пассажирам давали на посадку всего пять минут.

Ранее самолет, летящий в Сочи, задержали в Перми из-за авиадебошира - мужчина перед вылетом устроил скандал. Из-за неадекватного поведения хулигана самолет вылетел с опозданием на полчаса.