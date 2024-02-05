05 февраля 2024, 11:28

Анфиса Чехова опоздала на рейс в Сочи из-за короткой посадки

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Ведущая Анфиса Чехова в Сочи не успела сесть в самолет на рейс «Аэрофлота», так как посадка продлилась меньше семи минут. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Рейс, на котором летела Чехова, задержали на 20 минут, поэтому она ожидала посадки в бизнес-зале. Когда информацию о вылете объявили, телеведущая без остановок дошла до стойки вылета, но посадка уже закончилась. Чехова заявила, что путь через все здание занял у нее семь минут, но она все равно не успела.

По словам звезды, многие сотрудники аэропорта поделились с ней, что в Сочи регулярно возникают подобные ситуации. Российская телеведущая назвала происходящее бардаком и призвала руководство воздушной гавани обратить на это внимание. По подсчетам Чеховой, иногда пассажирам давали на посадку всего пять минут.

Ранее самолет, летящий в Сочи, задержали в Перми из-за авиадебошира - мужчина перед вылетом устроил скандал. Из-за неадекватного поведения хулигана самолет вылетел с опозданием на полчаса.

Сочи Аэрофлот Самолеты
05 февраля 2024, 11:34
Бригада медиков прибыла к народной артистке России Галине Бесединой
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Народной артистке России Галине Бесединой стало плохо. Она вызвала бригаду медиков на дом, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, 78-летняя артистка позвонила не в скорую помощь, а сразу в городскую больницу, и пожаловалась на самочувствие. Из медицинского учреждения к ней домой прибыла бригада медиков. Ей оказали необходимую помощь и не стали забирать в больницу. Народная артистка осталась дома.

Галина Беседина - советская и российская исполнительница и поэтесса. Она является художественным руководителем Центра русского романса.

В январе стало известно о госпитализации 89-летней актрисы Валентины Талызиной. Сама артистка рассказала «360», что чувствует себя хорошо. Она отметила, что попала в больницу с бронхитом.

Талызину выписали спустя две недели.

Год назад артистка также заболела. Она вызывала скорую помощь из-за резкого падения температуры тела. При этом актриса опровергла информацию о госпитализации и потере сознания.

Больницы Музыка
05 февраля 2024, 00:53
Елена Ваенга рассказала о горе в своей семье
РИА «Новости»
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Певица Елена Ваенга сообщила в в Instagram* о тяжелой утрате в своей семье. Скончалась ее 97-летняя бабушка Надежда Георгиевна.

«Очень многие знали мою бабушку лично. Передавали приветы, цветы, подарки. Дарили внимание моей бабушке. <…> Сегодня моя бабушка умерла», - написала звезда.

Ваенга неоднократно призналась, что всегда восхищалась жизнелюбием близкого человека. По словам артистки, бабушка была для нее достойным примером. Она унаследовала от Надежды Георгиевны любовь к комнатным растениям и любила готовить с ней обеды.

Певица посвятила родственнице несколько своих композиций, самая известная из них называется «Бабушка». Ваенга также пожелала своим поклонникам прожить долгую и счастливую жизнь.

В декабре актриса Елена Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве. Ей сразу же оказали первую медицинскую помощь.

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Россия Театры Актеры
04 февраля 2024, 22:55
«Испытывал дискомфорт». Звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о поцелуе с Пересильд
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев признался, что испытал дискомфорт на съемках, когда ему пришлось целоваться с Анной Пересильд. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец для шоу на YouTube.

«Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», - пояснил актер.

Минекаев также рассказал о знакомстве со своей будущей женой Азизой в 2015 году, когда он только поступил на первый курс. По его словам, их отношения прошли испытание временем и различными кризисными ситуациями. Актер сделал ей предложение. Влюбленные хотели сходить вдвоем в мечеть, но выяснилось, что нужны свидетели.

Минекаев также рассказал о реакции супруги на подъем его популярности после успешного выхода сериала. Сначала ей было неприятно, но потом Азиза перестала придавать этому значение, доверяя мужу.

Ранее 15-летний актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале Андрея Пальто, заявил, что всегда влюблялся в девушек постарше.

Сериалы Кино Актеры Юлия Пересильд
04 февраля 2024, 22:52
Гордон дал первый комментарий после скандала с актером Кологривым
РИА «Новости»
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Выгнавший из студии за неумение кратко формулировать мысли актера Никиту Кологривого телеведущий Александр Гордон дал первый комментарий о скандале. Дозвониться до него смогли журналисты «Фонтанки», которых собеседник поставил в неловкую ситуацию.

Выгнавший из студии за неумение кратко формулировать мысли актера Никиту Кологривого телеведущий Александр Гордон дал первый комментарий о скандале. Дозвониться до него смогли журналисты «Фонтанки» , которых собеседник поставил в неловкую ситуацию.

«Мне просто звонок шел, и это настойчиво звонят журналисты, которые решили, что я умер после того, как „убил“ Кологривого», - заявил Гордон после поднятия трубки без приветствия и не дав звонившему представиться.

Услышав в ответ, что это все-таки сотрудник редакции петербургского издания, Гордон отказался дать комментарий и попрощался. Редакция сделала вывод, что судя по голосу, телеведущий находится в добром здравии, а к скандалу с актером отнесся со свойственной ему иронией.

Конфликт между телеведущим и звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» возник на шоу «Закрытый показ» , где гости обсуждали фильм «Подельники». В ходе общения Гордон попросил Кологривого кратко изложить содержание фильма, но в ответ получил пространное рассуждение о выводах, которые актер вынес из картины.

Ведущий повторил свой вопрос, попросив ограничиться двумя предложениями, на что Кологривый начал хамить, а после с разрешения Гордона покинул площадку.

Скандалы Сериалы Фильмы Актеры Телевидение

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