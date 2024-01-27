Анфиса Чехова анонсировала «жаркое» интервью Борису Корчевникову

В публикации звезда идет по студии программы и выходит на съемочною зону, где ее поприветствовали зрители и сам ведущий.

«Разговор был жарким, местами летели искры», - призналась Чехова.

Знаменитость отметила, что съемки шоу проходили ночью. Какие именно темы подняли на интервью, ведущая не раскрыла.

Ранее стало известно, что Чехова рассталась с мужчиной из Америки , к которому часто ездила. В последние годы знаменитость говорила поклонникам, что встречается с ним, однако в недавнем интервью брюнетка рассказала о новом возлюбленном, роман с которым длится не более трех месяцев.

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