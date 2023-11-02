Анджелина Джоли выступила против Израиля из-за ударов по сектору Газа

Джоли назвала удары Израиля по жителям анклава намеренными. А Газу - тюрьмой на открытом воздухе, которая сейчас становится массовым захоронением. Актриса напомнила, что весь мир наблюдает за тем, как миллионы палестинских детей и женщин подвергаются коллективному наказанию. Многие страны при этом поддерживают действия Израиля.

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям», - констатировала Джоли.

Генсека ООН Антониу Гутерриша шокировал удар израильской армии по лагерю беженцев Джебалия в Газе. Его потрясло убийство невинных жителей анклава, в том числе женщин и детей.

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