06 февраля 2025, 21:41

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих детях

РИА «Новости»
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Никто из шестерых детей Анджелины Джоли «не горит желанием» заняться кинематографом профессионально. Об этом актриса рассказала в интервью журналу People.

Джоли признала, что всегда хотела, чтобы ее дети росли в окружении кино и были креативными. Но им это просто неинтересно. Прохладнее всего к индустрии относится 18-летний Шайло. Актриса полагает поведение своих детей в данном ракурсе «довольно глупым».

При этом Анджелина Джоли также отметила, что это не значит, что ее дети - Мэддокс, Макс, Захара, Шайло и близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин, - не связаны с киноискусством по-своему.

«Да, они были со мной на съемочной площадке. И некоторые из них танцуют, некоторые рисуют, некоторые любят театр, но никто из них не горит желанием оказаться на экране», - объяснила актриса.

Ранее стало известно, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением.

Дети Кино Анджелина Джоли
06 февраля 2025, 02:44
Седокова раскрыла, как жестко ее сыну рассказали о смерти Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Незнакомый мальчик рассказал сыну артистки Анны Седоковой Гектору о смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети певицы.

Седокова уточнила, что не знает, какой именно это был день. По ее словам, в тот момент она лежала в больнице и «помнит только врачей», которые «спасали меня». Гектора же певица отправила в баскетбольный лагерь. Вожатых попросили не рассказывать ему о смерти Тиммы.

Но в лагере к сыну Анны Седоковой подошел незнакомый ребенок. Он сказал, что знает о смерти Яниса Тиммы, а потом спросил «что такое суицид».

После этого, написала певица, она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть рядом со своим сыном в это время. Она приняла решение увезти Гектора «подальше от всего».

«Я падала в обморок, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности „замирать“», - объяснила Анна Седокова.

Новый год артистка с сыном встретила в аэропорту. Гектор все еще не знал, что происходит.

«Вся моя жизнь, вся реальность рухнули в одно мгновение», - добавила Седокова.

Латвийский спортсмен Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в Москве. На заставке его телефона нашли просьбу позвонить его бывшей жене, Анне Седоковой. Суд развел их 9 декабря, на расторжении брака настаивала певица.

Друг баскетболиста Тиммы позднее рассказал 360.ru, что нажил себе в лице Седковой врага. По его словам, певица осталась недовольна тем, что он помог семье покойного спортсмена.

Дети Семья Анна Седокова
05 февраля 2025, 14:26
«Я человек дождя». Канье Уэст заявил, что у него аутизм
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Американский рэпер Канье Уэст признался, что у него аутизм. Об этом он рассказал в подкасте The Download.

Ранее ему ошибочно диагностировали биполярное расстройство, но благодаря поддержке супруги, Бьянки Ценсори, удалось выявить настоящую проблему. У Бьянки был опыт общения с людьми с биполярным расстройством, и она заметила, что поведение Канье отличается, и настояла на его обращении к специалисту.

«Я человек дождя, и это моя суперспособность. Если фанаты ждут от меня определенный альбом, я сделаю все наоборот», - подчеркнул Уэст.

Уэст рассказал, что посещал того же врача, что и Джастин Бибер. Там ему и поставили диагноз - аутизм. Певец признался, что чувствует себя как герой фильма «Человек дождя», который тоже страдал от этого расстройства.

Рэпер добавил, что больше всего от его состояния страдают близкие люди, потому что не могут контролировать его поведение и слова. Публичные срывы Канье, по его словам, связаны с ощущением бессилия из-за болезни.

Ранее эпатажного рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори выгнали с церемонии награждения «Грэмми» в Лос-Анджелесе за слишком откровенный наряд. Музыкант пришел на мероприятие в черных брюках и футболке, а сопровождающая его супруга надела темную шубу и абсолютно прозрачное платье.

Интервью Канье Уэст
05 февраля 2025, 14:03
Экс-супругу Епифанцева проверят на пропаганду ЛГБТ
РИА «Новости»
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Активисты обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить бывшую жену Владимира Епифанцева Анастасию Веденскую на пропаганду ЛГБТ* в связи с ее новым фильмом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Актриса попробовала себя в качестве режиссера и сняла в Париже фильм про ЛГБТ*-эмигрантов из России. Кинолента получила название «Привет, экстремисты». По данным канала, на этом скандальная артистка не остановилась и решила снять фильм про эмигрировавшую российскую оппозицию.

По мнению общественников из «Ветеранов России», Веденскую необходимо включить в реестр иноагентов.

Артистка живет во Франции , но регулярно приезжает в Россию. Во время съемок проекта «Перевод с Турецкого» она похвалила иностранных коллег за профессионализм, а соотечественников раскритиковала за отсутствие энергии и безэмоциональность.

В этом году Веденская также снялась в сериале «Белая панама». Работа над этим проектом проходила в Новороссийске.

*ЛГБТ - запрещенное в России экстремистское движение.

Кино ЛГБТ Актеры
05 февраля 2025, 13:06
«Готов предать кого угодно». Лолита ополчилась на Киркорова из-за нападок на Ивлееву
Global Look Press
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Певица Лолита Милявская высказалась о Филиппе Киркорове на фоне его нападок на блогершу Настю Ивлееву после «голой» вечеринки. Артистка считает, что ее «коллега по цеху» готов предать кого угодно. Видео ее заявлений опубликовал Telegram-канал «Алена, Блин!».

По словам певицы, некогда близкий ей друг, после скандального мероприятия предал Ивлееву и других звезд, посетивших вечеринку. Она уличила Киркорова во лжи и заявила, что он был на тусовке несколько часов, а не 15 минут, как утверждает.

«Что с него взять? Человек, готовый на все что угодно, который готов предать кого угодно. <… > Мы все провинились, я тоже провинилась. Только Филипп Киркоров для меня человек, который просто предал всех своих собратьев <… > Посмотрите только, как он наклоняется везде, где только можно. У него есть ресурсы только для охраны своей собственной персоны и короны», - сказала певица.

Ранее выступления Лолиты Милявской отменили в Кемерове и Новокузнецке. Артистка обвинила организаторов в плохом уровне безопасности концертных площадок.

Скандалы Филипп Киркоров Лолита Милявская Анастасия Ивлеева Артисты

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