Анджелина Джоли проиграла суд по делу против Брэда Питта

Актриса попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии ее бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их винограднике Шефлеру без его согласия в 2021 году.

До этого актриса пошла на сделку с предпринимателем, указав, что ее бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Однако сам Питт заявил, что экс-супруга была в сговоре с олигархом и осуществила продажу, которую он не одобрял.

Сейчас же суд отклонил обвинения со стороны актрисы в том, что иск Питта был «легкомысленным, злонамеренным и частью продуманной схемы». Команда юристов актера теперь сможет передать разбирательство в суд, в котором звезда предъявит иск Джоли за нарушение соглашения.

Ранее актриса обвинила бывшего супруга в насилии над ней и детьми. Она заявила об этом только спустя шесть лет.