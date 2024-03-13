13 марта 2024, 17:53

Анджелина Джоли проиграла суд по делу против Брэда Питта

Global Look Press
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Американская актриса Анджелина Джоли проиграла апелляцию против экс-супруга актера Брэда Питта. Дело затрагивало продажу доли совместной винодельни российскому олигарху Юрию Шефлеру. Об этом сообщило Daily Mail.

Актриса попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии ее бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их винограднике Шефлеру без его согласия в 2021 году.

До этого актриса пошла на сделку с предпринимателем, указав, что ее бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Однако сам Питт заявил, что экс-супруга была в сговоре с олигархом и осуществила продажу, которую он не одобрял.

Сейчас же суд отклонил обвинения со стороны актрисы в том, что иск Питта был «легкомысленным, злонамеренным и частью продуманной схемы». Команда юристов актера теперь сможет передать разбирательство в суд, в котором звезда предъявит иск Джоли за нарушение соглашения.

Ранее актриса обвинила бывшего супруга в насилии над ней и детьми. Она заявила об этом только спустя шесть лет.

Суд Актеры Брэд Питт Анджелина Джоли
13 марта 2024, 16:32
Петросян отреагировал на слухи об обращении к суррогатной матери
Global Look Press
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала семейный снимок, где она сидит с мужем, сыном и новорожденной дочерью. В интервью с kp.ru артист не стал называть имя младенца и опроверг слухи о суррогатном материнстве.

«Я не вправе вам говорить имя, это у Татьяны надо спрашивать», - объяснил Петросян.

Юморист подтвердил сообщения о рождении девочки и сердечно поблагодарил всех за добрые слова. При этом Петросян опроверг информацию, что они с супругой обращались к услугам суррогатной матери. Жене артиста недавно исполнилось 35 лет.

Петросян также попросил подписчиков, которые в комментариях в соцсетях высказывались о большой разнице в возрасте пары, поумерить пыл и не наговаривать на их брак.

Стоит отметить, что Брухунова долгое время скрывала свой живот. Новость о рождении ребенка настоящим шоком для поклонников пары, на фоне чего и зародились слухи.

Ранее певец Дима Билан опроверг слухи о скором отцовстве.

Беременность Семья Брак Евгений Петросян
13 марта 2024, 14:41
Канье Уэст на русском языке «послал» Adidas
Global Look Press
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Американский рэп-исполнитель и предприниматель Канье Уэст показался на публике в черном костюме с надписью на русском в адрес Adidas. Дизайн одежды разработал российский модельер Гоша Рубчинский, который работает с брендом Уэста Yeezy.

Вероятно, это был ответ компании Adidas, разорвавшей контракт с артистом из-за его «антисемитских высказываний» в соцсетях.

В начале недели Уэст презентовал капсульную коллекцию одежды под названием «Черные псы» Гоши Рубчинского. Фанатам бренда предложили футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов. На каждой модели красовалась надпись «Черные псы».

Рубчинский присоединился к Yeezy в конце прошлого года. Выбрав этого дизайнера, Канье надеялся вдохнуть новую жизнь в бренд. Музыкант как-то признался, что считает россиянина видным представителем современной моды.

Одежда Канье Уэст
13 марта 2024, 14:21
Суд не стал взыскивать со звезды «Кухни» 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме
Global Look Press
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Со звезды сериала «Кухни» Виктора Хориняка не будут взыскивать восемь миллионов рублей за отказ сниматься в фильме. Суд отклонил апелляцию кинокомпании, сообщил Telegram-канал Shot.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Как стало известно авторам статьи, «Мотор фильм студия» обвинила артиста в том, что он не явился на съемки «Любви не бывает». Там актер должен был сыграть роль Саши. В последний момент продюсерам пришлось менять пропавшую звезду на актера Владимира Яглыча.

Пострадавшая сторона подала в арбитражный суд Москвы иск против Хориняка. По решению суда, с артиста должны были взыскать 178 тысяч рублей, хотя с него требовали восемь миллионов.

После первого слушания организация подала апелляцию, настаивая на первоначальной сумме компенсации. Но суд не удовлетворил иск: актер по-прежнему должен 178 тысяч рублей. С него требуют 100 тысяч неустойки, 30 тысяч за юридические услуги и 48 тысяч рублей госпошлины.

Ранее писателя Дмитрия Глуховского* обязали выплатить 23 миллионов рублей алиментов.

Штрафы Суд Сериалы Фильмы Актеры Москва
13 марта 2024, 13:34
Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Лолита впервые появилась на публике после декабрьской «голой» вечеринки у блогера Анастасии Ивлеевой. Она пришла на пресс-завтрак «Премии МУЗ-ТВ 2024».

Артистка появилась на мероприятии в черном платье с открытыми плечами и строгих очках. Поклонники обратили внимание на ее новую прическу: Лолита сделала короткую рваную стрижку.

На мероприятии объявили ведущих «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», которую возобновили после двухлетнего перерыва. Статуэтки раздадут 14 июня в СК «ЦСКА Арена» Церемонию проведут Лолита Милявская, Клава Кока, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева. Имя еще одного ведущего объявят позднее.

«Я вообще женщина в черном последние 2,5 месяца. <…> Я просто польщена такой честью», - отметила Лолита.

Во время пресс-завтрака она сообщила, что будет вести себя на мероприятии достойно и соответствовать своему возрасту.

«Обещаю вам, что буду скучна, противна, омерзительна, как в принципе и требует премия. <…> Я буду скучным пятном», - пообещала певица.

По ее словам, концерты в ее расписании пока не планируются.

«Пока никаких планов нет. Мои творческие амбиции зависит от вашего принятия», - подчеркнула Лолита.

Милявская также рассказала о том, как проводит время во время отмены - например, стрижет растения.

Недавно отмененная звезда расплатилась в ресторане песней. Она ходила в заведение вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Увидев меню, артистка заметила, что блюда очень дорогие. Поэтому ей пришлось предложить официанту в качестве оплаты мини-концерт.

Чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке, Лолите по примеру певицы Анны Асти предложили заняться благотворительностью : например, открыть благотворительный фонд. Эксперты считают, что шанс на возвращение на сцену у артистки есть.

Лолита Милявская Шоу-бизнес

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