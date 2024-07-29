Анджелина Джоли наняла киллера для собственного убийства

По словам артистки, у нее был тяжелый период и она часто задумывалась о смерти. Джоли добавила, что не хотела кончать жизнь самоубийством, так как из-за этого ее близкие переживали бы, что недостаточно сделали для нее.

«Моим решением было то, что если бы кто-то другой забрал мою жизнь - например, при „ограблении“ - то это было бы убийством, и никто бы не чувствовал, что подвел меня», - объяснила она.

Однако наемный убийца попросил актрису подумать и перезвонить ему через два месяца. Джоли отметила, что после этого в ее жизни произошли изменения и она передумала нанимать киллера.

Ранее стало известно, что актриса достигла экстремальной худобы. Ее вес составил меньше 45 килограммов при росте в 169 сантиметров.