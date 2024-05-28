Андрей Макаревич остался без влиятельного бизнес-партнера

По данным издания, Билык больше не является учредителем ООО «Самый смак», выпускавшего четверть века на российском телевидении кулинарное шоу.

Журналисты уточнили, что деловые отношения продюсера и музыканта закончились после беседы с пранкерами, в которой артист пообещал дать «бешеный концерт» на Украине. Доля Макаревича* в компании составляла 51%, а у Билыка было - 49%.

Программу «Смак» выпускали с 1993 года. Первые 13 лет ее вел Макаревич*, но в 2006 году его сменил телеведущий Иван Ургант.

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев недавно потребовал признать Макаревича* экстремистом. Поводом для этого послужило высказывание артиста в поддержку Киева во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, прикинувшимися президентом Украины Владимиром Зеленским.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.