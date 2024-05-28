28 мая 2024, 12:48

Андрей Макаревич остался без влиятельного бизнес-партнера

Global Look Press
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Телепродюсер Николай Билык решил выйти из совместного бизнеса с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, Билык больше не является учредителем ООО «Самый смак», выпускавшего четверть века на российском телевидении кулинарное шоу.

Журналисты уточнили, что деловые отношения продюсера и музыканта закончились после беседы с пранкерами, в которой артист пообещал дать «бешеный концерт» на Украине. Доля Макаревича* в компании составляла 51%, а у Билыка было - 49%.

Программу «Смак» выпускали с 1993 года. Первые 13 лет ее вел Макаревич*, но в 2006 году его сменил телеведущий Иван Ургант.

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев недавно потребовал признать Макаревича* экстремистом. Поводом для этого послужило высказывание артиста в поддержку Киева во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, прикинувшимися президентом Украины Владимиром Зеленским.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Музыка Бизнес Иноагенты Шоу-бизнес
28 мая 2024, 14:08
Елену Блиновскую оставили в СИЗО
Global Look Press
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Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу Елены Блиновской на арест. Он постановил оставить блогера в СИЗО, сообщил Telegram-канал Shot.

Сегодня, 28 мая, состоялось рассмотрение апелляции Блиновской на решение об аресте и заключении под стражу. Во время заседания блогер не смогла сдержать слез. Она попросила отправить ее под домашний арест, чтобы увидеться с детьми, которые испытывают стресс без матери.

Ранее стало известно, что Блиновская выплатила в бюджет России 140 миллионов рублей. Блогер заявила, что нашла покупателей для своей квартиры, а деньги от ее продажи направит на погашение долга по налогам. Более того, «королева марафонов» заверила, что не собирается сбегать из России.

Суд Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Москва
28 мая 2024, 13:07
Экс-гитариста «Короля и шута» пригрозили привлечь к уголовной ответственности
Freepik
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Бывшему гитаристу рок-групп «Король и шут» и «Кукрыниксов» Александру Леонтьеву и его супруге грозит уголовное дело. Музыкант якобы подделал медицинские справки, чтобы вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 47-летний Леонтьев вместе с женой планировал недельный отдых в турецком городе Газипаша. Билеты в обе стороны обошлись примерно в 35 тысяч рублей. Однако за границу супруги так и не вылетели и оформили заявление на возврат денег.

По словам представителей авиакомпании «Победа», музыкант с женой предъявили поддельные медсправки. После проверки сотрудники организации обратились с заявлением в полицию с требованием привлечь Леонтьева к ответственности.

Ранее стало известно, что у композитора Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Музыканту нужно выплатить 119 тысяч рублей.

Отдых Уголовное дело Россия Авиакомпании
28 мая 2024, 12:28
Ильюхина обвинила Водонаеву в желании хайпануть на скандале вокруг «Ворониных»
Global Look Press
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Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева назвала актрису Марию Ильюхину «обезьяной с гранатой» после скандала с продолжением сериала «Воронины». Артистка объяснила такое высказывание желанием хайпа, сообщил Voice.

Водонаева также предположила, что после «публичной истерики» Ильюхина не получит ни одной роли.

По словам актрисы, исполнившей роль Маши в сериале «Воронины», ей было неприятно услышать такие слова в свой адрес от блогерши.

«Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут», - сказала Ильюхина.

Она уверена, что ее дальнейшая карьера не пострадает от скандал вокруг сериала. Артистка подчеркнула, что лишь озвучила свою позицию о том, что с ней поступили некрасиво авторы проекта «Костя-Вера», утвердив на роль другую актрису. Ильюхина также обвинила Екатерину Волкову в лицемерии из-за поста-поддержки в соцсети.

Скандалы Сериалы Шоу-бизнес
28 мая 2024, 11:38
Николая Носкова выписали из больницы
Global Look Press
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Певца Николая Носкова выписали из московской больницы после перенесенной пневмонии. Об этом сообщил телеканал Рен ТВ со ссылкой на источник.

Носков попал в больницу 3 мая с воспалением легких, которое переросло в тромбоэмболию мелких ветвей - у него развилась дыхательная недостаточность. Во время лечения у артиста возникли и другие осложнения: он повторно подхватил пневмонию.

У певца также выявили дисбактериоз кишечника. Лечение осложнялось хроническими болезнями. Кроме того, артист борется с последствиями инсульта, который он перенес четыре года назад.

Врачам удалось стабилизировать состояние Носкова, благодаря чему его отпустили домой.

Скандалы Сериалы Шоу-бизнес

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