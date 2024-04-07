Андрей Кончаловский снимет цикл документальных фильмов о Дальнем Востоке

По плану съемочная группа должна объехать весь Дальний Восток, преодолевая огромные расстояния на самолетах, вертолетах, кораблях и вездеходах. Несмотря на то, что в Дальневосточном федеральном округе одиннадцать регионов, Кончаловский анонсировал 16 серий.

Кончаловский должен рассказать о развитии регионов после разворота России на Восток. В фильмах покажут бурное строительство дорожной и морской инфраструктуры, развитие индустрии и промышленности. Дегтярев на встрече отметил, что Кончаловского очень ждут в Хабаровском крае.

Депутат Михаил Делягин рассказал, что требуется для возвращения россиян на Дальний Восток. Он считает, что в регионе нужно создать хорошие условия для жизни и функционирования производственных мощностей.