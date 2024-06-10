Анастасию Ивлееву проверят из-за слогана ее нового ресторана

Блогер лично присутствовала на открытии собственного бара азиатской кухни в Столешниковом переулке. Провокационный слоган ресторана «Suck it» присутствует на всех флаерах и внутри самой лапшичной. По словам шеф-повара заведения, макароны нужно «втягивать» вместе с бульоном.

Издание уточнило, что значение «втягивать» имеет фраза «suck in», а сочетание «suck it» имеет более вульгарный оттенок. Кроме того, название бара созвучно со словом «Nudes», которое означает «голые».

Во время открытия заведения внимательные поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки. Возможно, таким образом блогер решила подогреть интерес к мероприятию.